Hàn Quốc vượt Mỹ, vươn lên vị trí xuất khẩu mỹ phẩm lớn thứ hai thế giới

Bộ An toàn Thực phẩm và Dược phẩm Hàn Quốc (MFDS) ngày 22/5 cho biết thặng dư thương mại ngành mỹ phẩm của nước này trong năm 2025 đã lần đầu tiên vượt mốc 10 tỷ USD, qua đó đưa Hàn Quốc trở thành quốc gia xuất khẩu mỹ phẩm lớn thứ hai thế giới.

Số liệu của MFDS cho thấy thặng dư thương mại mỹ phẩm của Hàn Quốc đạt 10,1 tỷ USD trong năm ngoái, tăng 13,5% so với năm 2024. Kim ngạch xuất khẩu đạt mức kỷ lục 11,4 tỷ USD, tăng 11,8%, trong khi nhập khẩu giảm 2,3% xuống còn 1,29 tỷ USD.

Với kết quả này, Hàn Quốc đã vượt Mỹ để đứng thứ hai toàn cầu về xuất khẩu mỹ phẩm. Pháp tiếp tục giữ vị trí số một với kim ngạch 24,3 tỷ USD, tiếp theo là Hàn Quốc với 11,4 tỷ USD và Mỹ với 10,8 tỷ USD.

Ngành mỹ phẩm đóng góp khoảng 12,9% tổng thặng dư thương mại 78 tỷ USD của Hàn Quốc trong năm 2025, trở thành một trong những lĩnh vực đóng góp lớn nhất cho cán cân thương mại nước này.

Các sản phẩm chăm sóc da tiếp tục dẫn đầu xuất khẩu với kim ngạch 8,53 tỷ USD, chiếm 74,7% tổng xuất khẩu mỹ phẩm. Mỹ phẩm trang điểm đạt 1,51 tỷ USD, chiếm 13,2%. Hai nhóm sản phẩm này chiếm gần 88% tổng kim ngạch xuất khẩu mỹ phẩm của Hàn Quốc.

Xét theo thị trường, Mỹ lần đầu tiên vượt Trung Quốc để trở thành thị trường xuất khẩu mỹ phẩm lớn nhất của Hàn Quốc với kim ngạch 2,2 tỷ USD. Xuất khẩu sang Trung Quốc giảm 19% xuống còn 2 tỷ USD, trong khi Nhật Bản đứng thứ ba với 1,1 tỷ USD.

Hàn Quốc đã xuất khẩu mỹ phẩm tới 202 quốc gia và vùng lãnh thổ trong năm 2025, tăng mạnh so với 172 thị trường năm trước. Trong số các thị trường tăng trưởng nhanh, Ba Lan tăng 115%, còn Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất tăng 70,6%.

Sản lượng mỹ phẩm trong nước đạt mức kỷ lục 17.940 tỷ won trong năm 2025. Trong đó, LG H&H đứng đầu về doanh số sản xuất với 3.920 tỷ won, tiếp theo là Amorepacific với 3.030 tỷ won./.

