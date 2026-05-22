Ninh Bình: Khởi công nhà máy sản xuất linh kiện điện tử vốn đầu tư 600 triệu USD

Ngày 22/5, tại Khu công nghiệp Kim Bảng 1, phường Lê Hồ, tỉnh Ninh Bình, Công ty Trách nhiệm hữu hạn Khoa học kỹ thuật AVC Việt Nam thuộc Tập đoàn AVC - tập đoàn hàng đầu của Đài Loan (Trung Quốc) tổ chức lễ khởi công xây dựng nhà máy sản xuất linh kiện điện tử với tổng vốn đầu tư lên tới 600 triệu đô la Mỹ.

Theo ông Cheng, Ching-Hsiang, Tổng Giám đốc Công ty Trách nhiệm hữu hạn Khoa học kỹ thuật AVC Việt Nam, Việt Nam luôn là một trong những thị trường chiến lược quan trọng nhất của Tập đoàn AVC tại châu Á.

Nhà máy AVC được xây dựng trên diện tích trên 461.000m2 tại Khu công nghiệp Kim Bảng 1 có quy mô sản xuất hơn 84 triệu sản phẩm mỗi năm, tương đương trên 3,1 triệu tấn sản phẩm.

Nhà máy sẽ tập trung sản xuất các thiết bị tản nhiệt cho máy chủ như quạt tản nhiệt, tản nhiệt, tấm làm mát, hệ thống tản nhiệt nước, cùng các linh kiện như vỏ máy chủ, bản lề, ray trượt, khớp nối nổi và đầu nối nhanh…

Theo kế hoạch, dự án sẽ hoàn thành đầu tư xây dựng, lắp đặt máy móc thiết bị và đi vào hoạt động trước tháng 1/2027. Khi đi vào vận hành ổn định, nhà máy dự kiến tạo việc làm cho khoảng 20.000 lao động, góp phần nâng cao thu nhập cho người dân và thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu lao động tại địa phương.

Trước đó, năm 2020, AVC đã đầu tư nhà máy AVC 1 tại Khu công nghiệp Đồng Văn 3, tỉnh Ninh Bình với tổng diện tích trên 200.000m2 và tổng vốn đầu tư 400 triệu USD.

Sau nhiều năm vận hành ổn định, nhà máy AVC 1 đã đạt được những kết quả tích cực, với doanh thu năm 2025 đạt 1,1 tỷ USD, đồng thời tạo việc làm ổn định cho hơn 12.000 lao động.

Sau khi hoàn thành toàn bộ dự án, tổng vốn đầu tư của AVC tại Việt Nam dự kiến sẽ đạt khoảng 1 tỷ USD, đóng góp mạnh mẽ vào phát triển nguồn nhân lực và kinh tế khu vực, đồng thời hướng tới mục tiêu trở thành một trong những doanh nghiệp sản xuất thiết bị tản nhiệt lớn nhất thế giới.

Phát biểu tại lễ khởi công, ông Nguyễn Mai Thuận, Phó Trưởng Ban Quản lý Khu kinh tế và các Khu công nghiệp tỉnh Ninh Bình đề nghị chủ đầu tư tập trung nguồn lực, huy động các đối tác uy tín, đẩy nhanh tiến độ, bảo đảm chất lượng, đúng quy hoạch và thiết kế đã được phê duyệt.

Trong quá trình thực hiện dự án cũng như khai thác và hoạt động, nhà đầu tư cần chấp hành nghiêm các quy định, quy chuẩn về bảo vệ môi trường, đầu tư xây dựng, lao động và an toàn phòng, chống cháy nổ.

Ông Nguyễn Mai Thuận cũng đề nghị chính quyền địa phương, chủ đầu tư hạ tầng phối hợp với các sở, ngành, Ban Quản lý Khu kinh tế và các Khu công nghiệp tỉnh Ninh Bình tập trung hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng, các hạ tầng thiết yếu của khu công nghiệp để phục vụ tốt nhà đầu tư.

Ban Quản lý Khu kinh tế và các Khu công nghiệp tỉnh Ninh Bình cam kết luôn đồng hành, hỗ trợ nhà đầu tư và doanh nghiệp triển khai thuận lợi, tạo môi trường đầu tư thông thoáng, minh bạch, an toàn, thực hiện đầy đủ, kịp thời các cơ chế chính sách, ưu đãi theo quy định của pháp luật và các chính sách hỗ trợ đặc thù của tỉnh./.

