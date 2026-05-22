IEA: Thị trường dầu mỏ đối mặt nguy cơ thiếu hụt nghiêm trọng

Cơ quan Năng lượng quốc tế (IEA) ngày 21/5 cảnh báo thị trường dầu mỏ toàn cầu có thể rơi vào “vùng nguy hiểm” trong mùa Hè năm nay nếu xung đột tại Trung Đông không sớm được giải quyết.

Phát biểu tại một sự kiện do viện nghiên cứu Chatham House tổ chức, Giám đốc điều hành IEA Fatih Birol cho biết nguy cơ thiếu hụt nguồn cung dầu có thể xuất hiện ngay từ tháng 7 hoặc tháng 8 tới, thời điểm nhu cầu đi lại và tiêu thụ nhiên liệu thường tăng mạnh trên toàn cầu.

Theo ông Birol, mỗi năm vào đầu mùa Hè, nhu cầu dầu mỏ thường tăng cao do bước vào mùa du lịch. Tuy nhiên, cuộc xung đột kéo dài tại Trung Đông đang gây sức ép ngày càng lớn lên nguồn cung năng lượng thế giới.

Trước tình hình này, người đứng đầu IEA cho biết tổ chức này sẵn sàng phối hợp giải phóng thêm dầu từ các kho dự trữ chiến lược nếu các nước thành viên thống nhất hành động.

Trước đó, hồi tháng 3/2026, 32 quốc gia thành viên IEA đã nhất trí giải phóng khoảng 426 triệu thùng dầu từ kho dự trữ chiến lược nhằm hạ nhiệt thị trường năng lượng. Đây được xem là một trong những đợt xả kho dầu lớn nhất từ trước tới nay.

Tuy nhiên, IEA cho biết tình trạng đình trệ vận tải qua eo biển Hormuz do xung đột tại Trung Đông đã khiến thị trường mất hơn 1 tỷ thùng dầu xuất khẩu từ các nước vùng Vịnh, tương đương khoảng 14 triệu thùng/ngày.

IEA trước đó cũng đã cảnh báo lượng dầu dự trữ toàn cầu đang giảm với tốc độ kỷ lục trong bối cảnh xung đột tại Trung Đông chưa có dấu hiệu hạ nhiệt.

Các chuyên gia nhận định nếu chiến sự tiếp tục kéo dài, giá dầu thế giới có thể còn tăng mạnh hơn nữa.

Theo nhà phân tích Arne Lohmann Rasmussen của công ty Global Risk Management, ngay cả khi hoạt động vận tải qua eo biển Hormuz được khôi phục hoàn toàn, giá dầu cũng khó giảm mạnh như kỳ vọng do thế giới cần thời gian để bổ sung lại kho dự trữ và xử lý các vấn đề kho vận (logistics) phát sinh trong thời gian qua./.

