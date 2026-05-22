Xuất khẩu từ Hàn Quốc sang Việt Nam tăng mạnh lên mức hơn 70%

Theo Yonhap, dữ liệu công bố hôm 21/5 cho thấy xuất khẩu của Hàn Quốc đã tăng 65% so với cùng kỳ năm ngoái trong 20 ngày đầu tháng 5, với lượng hàng bán dẫn xuất khẩu tăng hơn gấp ba lần trong giai đoạn này.

Kim ngạch xuất khẩu đạt 52,7 tỷ USD trong giai đoạn từ ngày 1 đến ngày 20 tháng 5, so với 31,9 tỷ USD được ghi nhận trong cùng kỳ năm ngoái, theo dữ liệu do Cục Hải quan Hàn Quốc công bố.

Con số này là mức cao nhất từng được ghi nhận trong 20 ngày đầu tháng 5.

Trong đó, xuất khẩu sang Trung Quốc tăng 96,5%, tiếp theo là Hoa Kỳ với 79,3% và Việt Nam với 70,2%. Xuất khẩu sang Liên minh châu Âu tăng 21,7%.

Số liệu hải quan cho thấy chip chiếm 41,7% tổng kim ngạch xuất khẩu, tăng 19 điểm phần trăm so với cùng kỳ năm ngoái.

Theo các chuyên gia, Việt Nam-Hàn Quốc còn nhiều dư địa thúc đẩy liên kết chuỗi cung ứng trong các ngành công nghiệp mũi nhọn như điện tử, bán dẫn, công nghiệp thực phẩm.

Nắm bắt được tình hình này, Cơ quan xúc tiến thương mại và đầu tư Hàn Quốc (KOTRA) đang đẩy mạnh hỗ trợ các doanh nghiệp robot và trí tuệ nhân tạo (AI) Hàn Quốc mở rộng thị trường tại Việt Nam - quốc gia đang nổi lên như một trung tâm sản xuất công nghệ cao mới của châu Á.

KOTRA cũng phối hợp với Viện phát triển công nghiệp Robot Hàn Quốc tổ chức “Khu gian hàng Robot Hàn Quốc” tại Triển lãm quốc tế về Máy móc, Thiết bị, Công nghệ và Sản phẩm công nghiệp lần thứ 23 (VINAMAC EXPO 2026), diễn ra trong ba ngày từ 14-16/5 tại Hà Nội.

Tại khu triển lãm này, 5 doanh nghiệp công nghệ đổi mới của Hàn Quốc sẽ giới thiệu các sản phẩm robot và giải pháp tự động hóa mới nhất.

Đồng thời, khoảng 50 cuộc tư vấn xuất khẩu cũng được tổ chức với sự tham gia của 17 doanh nghiệp mua hàng lớn tại Việt Nam, trong đó có công ty tự động hóa hàng đầu Etek Automation Solutions.

Theo thống kê của Hải quan Hàn Quốc, xuất khẩu robot công nghiệp của Hàn Quốc sang Việt Nam đang tăng trưởng nhanh. Năm 2022, kim ngạch xuất khẩu robot công nghiệp sang Việt Nam tăng tới 67% so với năm 2021. Đến năm 2025, con số này tiếp tục tăng 12,4%, đạt khoảng 15,29 triệu USD. Đặc biệt, trong 3 năm gần đây, xuất khẩu robot vận chuyển và xếp dỡ sang Việt Nam đã tăng gấp 13 lần, trong khi các giải pháp tự động hóa cũng ghi nhận mức tăng khoảng 40%.

Không chỉ dừng lại ở lĩnh vực robot, KOTRA cũng tổ chức sự kiện “Ngày Đổi mới AI Hàn Quốc-Việt Nam” tại Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 20/5 nhằm thúc đẩy hợp tác về chuyển đổi số và AI trong ngành sản xuất.

Sự kiện này sẽ gắn với chính sách chuyển đổi AI trong ngành sản xuất (M.AX) do Bộ Công nghiệp Hàn Quốc thúc đẩy.

Thông qua đó, Hàn Quốc muốn tìm kiếm nhu cầu chuyển đổi AI tại các nhà máy ở nước ngoài, đồng thời hỗ trợ các doanh nghiệp AI Hàn Quốc mở rộng hoạt động tại thị trường quốc tế

Tổng kim ngạch xuất khẩu của Hàn Quốc tính đến thứ ngày 20/5 đạt 359,1 tỷ USD, tăng 43,9% so với cùng kỳ năm ngoái. Nhập khẩu tăng 29,3% so với cùng kỳ năm ngoái, đạt 41,6 tỷ USD trong giai đoạn nêu trên, dẫn đến thặng dư thương mại 11 tỷ USD. Xuất khẩu chất bán dẫn tăng mạnh 202% so với cùng kỳ năm ngoái, đạt 21,9 tỷ USD, trong khi xuất khẩu các sản phẩm dầu mỏ tăng 46,3%, đạt 3,23 tỷ USD. Mặt khác, xuất khẩu ôtô giảm 10,1%, xuống còn 2,76 tỷ USD. Bộ Thương mại, Công nghiệp và Năng lượng Hàn Quốc cho biết xuất khẩu chất bán dẫn tăng mạnh nhờ nhu cầu vận hành máy chủ đi lên, đầu tư vào trí tuệ nhân tạo (AI) gia tăng và giá chip nhớ duy trì ở mức cao. Hàn Quốc có hãng điện tử Samsung Electronics và hãng chế tạo chip SK Hynix, hai nhà sản xuất con chip hàng đầu thế giới. Hầu hết các nhà phân tích dự báo nền kinh tế Hàn Quốc - đất nước của những nhà sản xuất chip nhớ hàng đầu thế giới như Samsung Electronics và SK Hynix - sẽ tiếp tục đạt tốc độ tăng trưởng xuất khẩu mạnh mẽ nhờ vào xuất khẩu chip trong năm nay, trong bối cảnh nhu cầu chip toàn cầu duy trì ở mức cao do làn sóng phát triển công nghệ trí tuệ nhân tạo (AI)./.

Thúc đẩy liên kết chuỗi cung ứng Việt Nam-Hàn Quốc Tại “Diễn đàn hợp tác đầu tư và kết nối doanh nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh-Hàn Quốc năm 2026,” hai bên đã thúc đẩy liên kết chuỗi cung ứng trong các ngành công nghiệp như điện tử, bán dẫn...

