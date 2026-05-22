Giá vàng giảm vì kỳ vọng Fed tăng lãi suất

Giá vàng châu Á giảm nhẹ trong phiên chiều 22/5, khi áp lực từ đồng USD mạnh và giá dầu duy trì ở mức cao làm gia tăng kỳ vọng về việc Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) sẽ tăng lãi suất.

Vào lúc 13 giờ 11 phút ngày 22/5 (giờ Việt Nam), giá vàng giao ngay giảm 0,4% xuống 4.522,06 USD/ounce. Giá vàng Mỹ giao tháng 6/2026 cũng giảm 0,4% ở mức 4.522,30 USD/ounce.

Tính đến thời điểm hiện tại của tuần, giá kim loại quý này đã giảm khoảng 0,3%.

Công ty môi giới Marex nhận định đồng USD mạnh lên là yếu tố chính kéo giá vàng đi xuống, trong khi đồng bạc xanh lại được hỗ trợ bởi môi trường lãi suất cao trên toàn cầu.

Một đồng USD mạnh khiến vàng trở nên đắt đỏ hơn đối với những người nắm giữ các loại tiền tệ khác.

Căng thẳng địa chính trị tiếp tục tác động đến thị trường khi giá dầu thô tăng do giới đầu tư nghi ngờ triển vọng đạt được đột phá trong đàm phán hòa bình Mỹ-Iran.

Giá dầu cao làm gia tăng rủi ro lạm phát, từ đó củng cố khả năng Fed sẽ duy trì lãi suất ở mức cao trong thời gian dài hơn.Hiện thị trường nhận định Fed có 60% xác suất thực hiện một đợt tăng lãi suất vào tháng 12/2026.

Lãi suất cao thường gây áp lực lên tài sản không sinh lời như vàng vì nó làm gia tăng chi phí cơ hội của việc nắm giữ kim loại quý này.

Đặc biệt, thị trường cũng đang theo dõi lễ nhậm chức của ông Kevin Warsh cho vị trí Chủ tịch Fed vào ngày 22/5 (giờ địa phương).

Trên thị trường các kim loại quý khác, giá bạc giao ngay giảm 0,6% xuống 76,25 USD/ounce nhưng vẫn đang hướng tới mức tăng tuần 0,4%. Giá bạch kim giảm 0,8% xuống 1.949,43 USD/ounce.

Tại Việt Nam, cập nhật lúc 14 giờ 35 phút ngày 22/5, giá vàng SJC tại thị trường Hà Nội được Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn niêm yết ở mức 159,00 – 162,00 triệu đồng/lượng (mua vào – bán ra)./.

