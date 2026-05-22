Việt Nam-Điểm đến hấp dẫn cho giới đầu tư trong giai đoạn 2026-2035

Morethanshipping.com-chuyên trang về logistics có trụ sở tại Mỹ ngày 21/5 đánh giá Việt Nam đang âm thầm tiến hành cải cách và nổi lên như một điểm đến hấp dẫn cho các nhà đầu tư trong giai đoạn từ năm 2026 đến năm 2035.

Theo bài phân tích, Việt Nam sở hữu vị trí chiến lược trên các tuyến hàng hải quan trọng khu vực, gồm trục Đông-Tây (kết nối châu Mỹ-Trung Đông-Ấn Độ-châu Âu) và trục Bắc-Nam (kết nối Trung Quốc-Đông Nam Á), qua đó trở thành cửa ngõ thương mại quốc tế.

Với khoảng 3.200 km bờ biển và 114 cảng biển (tính đến 1/2022), trong đó có nhiều cảng nước sâu, Việt Nam có lợi thế lớn về logistics và xuất nhập khẩu. Ngoài ra, việc nhiều nhà máy tại Việt Nam thuộc sở hữu của doanh nghiệp Trung Quốc và Hàn Quốc giúp tăng khả năng kết nối với chuỗi cung ứng sẵn có, đồng thời thuận lợi trong chuyển giao tiêu chuẩn, quy trình và thông tin sản phẩm.

Ngoài ra, bài viết cũng nêu ra những điều làm nên môi trường lý tưởng của Việt Nam. Trước hết, bất chấp thách thức toàn cầu và thiên tai năm 2025, kinh tế Việt Nam vẫn tăng trưởng mạnh, đạt 8,02%, củng cố triển vọng tích cực.

Động lực này tiếp tục thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI), khi Việt Nam trở thành điểm đến hấp dẫn cho doanh nghiệp muốn đa dạng hóa hiện diện tại châu Á, tiếp cận thị trường Việt Nam và Nam Á, bổ trợ hoạt động tại Trung Quốc, tận dụng các hiệp định tự do thương mại (FTA)-lợi thế sản xuất-cơ hội thị trường của Việt Nam.

Việt Nam đẩy mạnh cải thiện môi trường đầu tư, thu hút mạnh FDI. (Ảnh: TTXVN)

Một yếu tố thúc đẩy quan trọng khác là quan hệ thương mại Việt Nam-Mỹ với các ưu đãi thương mại như Hiệp định Thương mại song phương và Hệ thống ưu đãi thuế quan phổ cập-GSP.

Nhiều doanh nghiệp hiện xem Việt Nam là một lựa chọn đầu tư an toàn hơn hoặc bổ sung tại châu Á cho các hoạt động sản xuất hạ nguồn, lắp ráp và dịch vụ.

Ngoài ra, Việt Nam đang bước vào giai đoạn then chốt trong quá trình phát triển, theo đuổi các mục tiêu tăng trưởng đầy tham vọng, đồng thời tái cơ cấu nền kinh tế khu vực. Chính phủ đang ưu tiên tăng trưởng giá trị cao thông qua các chính sách nhằm nâng cao năng suất, thúc đẩy đổi mới sáng tạo và đẩy nhanh quá trình nâng cấp công nghiệp.

Việt Nam đang tăng đầu tư cho tương lai, góp phần củng cố niềm tin của nhà sản xuất trong bối cảnh 2026 được dự báo nhiều rủi ro địa chính trị, tăng trưởng toàn cầu chậm lại và tác động thuế quan của Mỹ gia tăng.

Năm 2026 cũng là giai đoạn then chốt trong chiến lược phát triển 2021-2030, với trọng tâm tăng trưởng chất lượng cao, chuyển đổi số và phát triển bền vững. Việt Nam ưu tiên các ngành chiến lược và công nghệ cao (điện tử, công nghệ số, ô tô, đường sắt, đóng tàu), đồng thời phát triển các lĩnh vực mới như bán dẫn, robot, tự động hóa, Trí tuệ Nhân tạo.

Hạ tầng bến bãi Công viên Logistics Viettel Lạng Sơn trong Khu Kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng-Lạng Sơn. (Ảnh: Quang Duy/TTXVN)

Mục tiêu đến 2030 là trở thành thị trường thương mại điện tử lớn thứ hai Đông Nam Á và chuyển dịch sang nền kinh tế tri thức, đổi mới sáng tạo.

Trong các lý do Việt Nam được nhiều bên ưa chuộng cho đầu tư sản xuất và thương mại, morethanshipping.com đặc biệt nhấn mạnh đến hai yếu tố “môi trường chính trị ổn định” và “động lực tăng trưởng lớn” của Việt Nam.

Theo đó, Việt Nam được đánh giá có một chính phủ ổn định, có tầm nhìn kinh tế vững chắc, cơ chế điều hành chính sách hợp lý, rào cản đầu tư thấp và các chương trình ưu đãi mạnh so với các thị trường tương tự.

Bên cạnh đó, Việt Nam đã đặt ra các mục tiêu tăng trưởng đầy tham vọng (tốc độ GDP bình quân trên 8%/năm, hướng tới trên 10% trong giai đoạn 2026-2030, cùng mục tiêu nâng thu nhập bình quân đầu người lên khoảng 8.500 USD vào năm 2030 và 38.000 USD vào năm 2050), dựa trên lực lượng lao động trẻ, quy mô lớn gần 60 triệu người và tiếp tục tăng thêm mỗi năm./.

Quảng bá điểm đến Việt Nam tại triển lãm quốc tế THAIFEX-HOREC ASIA 2026 Việc tham gia các sự kiện quốc tế như THAIFEX-HOREC ASIA 2026 là cơ hội để quảng bá hình ảnh du lịch Việt Nam, đồng thời tăng cường liên kết giữa các doanh nghiệp trong khu vực ASEAN.

​

​

​

​