Chính phủ Mỹ tuyên chiến với tình trạng gian lận ngân sách liên bang

Chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump đang triển khai một chiến dịch quy mô lớn nhằm trấn áp tình trạng gian lận trong các chương trình liên bang, với tổng thiệt hại ước tính khoảng 250 tỷ USD mỗi năm.

Theo phóng viên TTXVN tại Washington, Phó Tổng thống Mỹ JD Vance cùng Chủ tịch Ủy ban Thương mại Liên bang (FTC) Andrew Ferguson đang dẫn đầu một nỗ lực phối hợp toàn liên bang nhằm tăng cường phát hiện và xử lý các hành vi gian lận ngân sách.

Giới chức chính quyền Tổng thống Trump cho rằng trong nhiều năm qua, các chương trình trợ cấp của chính phủ Mỹ đã bị nhiều đối tượng lợi dụng để chiếm đoạt tiền thuế của người dân.

Chính quyền Tổng thống Trump hiện theo đuổi lập trường cứng rắn hơn trong xử lý các hành vi này.

Phó Tổng thống JD Vance, người hiện giữ vai trò Chủ tịch Lực lượng Đặc nhiệm chống gian lận (Anti-Fraud Taskforce), từng nhận định các vụ gian lận dưới mức 1,5 triệu USD trước đây hầu như không bị truy tố, trong khi mức đóng góp thuế trung bình trọn đời của một công dân Mỹ chỉ khoảng 500.000 USD.

Chính quyền Tổng thống Trump hiện đang chuyển từ mô hình “pay-and-chase,” tức giải ngân trước rồi mới điều tra sau, sang cơ chế phát hiện gian lận trước khi tiền được chi trả.

Các cơ quan liên bang được cho là đang sử dụng công nghệ kiểm toán pháp y và hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI) nhằm phát hiện các hồ sơ bất thường, dữ liệu không nhất quán và các mô hình che giấu gian lận.

Chiến dịch hiện mở rộng sang nhiều chương trình như Medicare (chương trình bảo hiểm y tế liên bang cho người cao tuổi và khuyết tật), Medicaid (bảo hiểm chăm sóc sức khỏe cho người có thu nhập thấp), SNAP (Chương trình Hỗ trợ Dinh dưỡng Bổ sung của chính phủ), vay sinh viên và các khoản vay doanh nghiệp nhỏ.

Trong khi đó, Ủy ban Giám sát Hạ viện Mỹ đã thành lập một bộ phận chuyên trách chống gian lận do Hạ nghị sĩ Brandon Gill phụ trách.

Cơ quan Thực thi Di trú và Hải quan Mỹ (ICE) cũng thông báo phát hiện khoảng 10.000 sinh viên nước ngoài gian lận trong chương trình Optional Practical Training (OPT) - một loại giấy phép giúp sinh viên có thể làm việc hợp pháp tại Mỹ.

Truyền thông Mỹ nhận định chiến dịch hiện nay phản ánh nỗ lực của chính quyền Tổng thống Trump nhằm siết chặt quản lý ngân sách liên bang và tăng cường bảo vệ nguồn thuế của người dân Mỹ./.

