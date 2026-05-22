Chính quyền Mỹ siết chặt chính sách nhập cư và tranh cãi quyền công dân

Chính quyền Tổng thống Donald Trump đang đẩy mạnh lập trường cứng rắn về nhập cư và quyền công dân, trong bối cảnh Mỹ ghi nhận những biến động lớn cả về số người di cư rời đi lẫn tranh cãi pháp lý liên quan đến Hiến pháp.

Bộ An ninh Nội địa Mỹ ngày 21/5 thông báo hơn 3 triệu người nhập cư bất hợp pháp đã rời khỏi Mỹ kể từ khi Tổng thống Donald Trump trở lại Nhà Trắng.

Trong số này, khoảng 2,2 triệu người được xếp vào diện “tự trục xuất,” tự nguyện rời đi thông qua các chương trình hỗ trợ, trong khi gần 900.000 người khác bị trục xuất và hơn 900.000 người bị bắt giữ.

Các số liệu trên phản ánh tác động của chiến dịch siết chặt nhập cư, trong đó có việc chấm dứt chính sách “bắt rồi thả,” mở rộng truy quét trong nội địa và tăng cường thực thi tại biên giới.

Cơ quan Hải quan và Bảo vệ Biên giới Mỹ cũng cho biết số vụ bắt giữ tại biên giới Tây Nam trong tháng Tư vừa qua chỉ còn 8.943 trường hợp, giảm hơn 90% so với mức trung bình trước đây.

Chính quyền Mỹ hiện thúc đẩy ứng dụng CBP Home nhằm khuyến khích người nhập cư bất hợp pháp “tự trục xuất,” đồng thời hỗ trợ một phần chi phí đi lại. Tuy nhiên, một số chuyên gia di trú cho rằng vẫn còn tranh luận về cách thống kê và diễn giải các số liệu này.

Song song với chính sách nhập cư, Nhà Trắng cũng đang đối mặt với cuộc tranh cãi pháp lý lớn liên quan đến quyền công dân theo nơi sinh.

Ông Trump ngày 21/5 chỉ trích Tòa án Tối cao Mỹ trước thềm phán quyết về sắc lệnh hành pháp ban hành hồi tháng 1/2025 nhằm hạn chế quyền công dân tự động cho một số trẻ em sinh tại Mỹ.

Vụ kiện xoay quanh cách diễn giải “Tu chính án” thứ 14 của Hiến pháp Mỹ. Ông Trump cho rằng điều khoản này đang bị “lạm dụng” thông qua các hình thức như “du lịch sinh con” khi người nước ngoài đến Mỹ để sinh con nhằm lấy quốc tịch cho trẻ.

Tuy nhiên, nhiều chuyên gia pháp lý nhận định khả năng cao Tòa án Tối cao sẽ bác bỏ sắc lệnh, bởi quyền công dân theo nơi sinh đã được xem là nguyên tắc nền tảng lâu đời của hệ thống hiến pháp Mỹ.

Một cuộc khảo sát của Fox News cũng cho thấy khoảng 69% cử tri ủng hộ duy trì nguyên tắc này đối với trẻ em sinh tại Mỹ có cha mẹ nhập cư bất hợp pháp.

Tòa án Tối cao Mỹ dự kiến sẽ đưa ra phán quyết trong những tuần tới, trong khi tranh luận về nhập cư và quyền công dân tiếp tục trở thành một trong những vấn đề chính trị-pháp lý nóng nhất tại Mỹ hiện nay./.

