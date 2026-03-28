Tập đoàn LVMH 'dính' cáo buộc quảng bá mỹ phẩm cho trẻ vị thành niên

Ngày 27/3, Cơ quan quản lý cạnh tranh Italy (AGCM) cho biết đã mở cuộc điều tra đối với tập đoàn kinh doanh xa xỉ phẩm LVMH của Pháp cùng các công ty con Sephora và Benefit, liên quan đến việc quảng bá sản phẩm chăm sóc da của người lớn cho trẻ vị thành niên.

Trong một tuyên bố, AGCM cho biết các cuộc điều tra được tiến hành do lo ngại một số thông tin quan trọng trong quá trình quảng bá sản phẩm có thể đã bị bỏ sót hoặc gây hiểu nhầm.

Cụ thể, đó là các khuyến cáo an toàn và biện pháp phòng ngừa đối với những mỹ phẩm không dành cho trẻ vị thành niên hoặc chưa được thử nghiệm trên trẻ vị thành niên.

AGCM cũng nghi ngờ các công ty đã áp dụng một chiến lược tiếp thị "đặc biệt nguy hiểm," trong đó sử dụng những người có sức ảnh hưởng nhỏ tuổi để khuyến khích hành vi mua sắm mỹ phẩm "một cách bốc đồng" trong giới trẻ - nhóm đối tượng được đánh giá là đặc biệt dễ bị tổn thương.

Các công ty liên quan cam kết sẽ hợp tác với cơ quan chức năng trong cuộc điều tra, đồng thời khẳng định luôn tuân thủ nghiêm ngặt các quy định hiện hành ở Italy.

Theo AGCM, các sản phẩm được quảng bá hướng tới người dùng trẻ vị thành niên chủ yếu là mặt nạ, serum và kem chống lão hóa.

Việc bán các sản phẩm này cho khách hàng dưới tuổi vị thành niên không bị coi là vi phạm pháp luật Italy. Tuy nhiên, AGCM cảnh báo việc trẻ vị thành niên sử dụng thường xuyên và kết hợp nhiều loại mỹ phẩm khác nhau có thể ảnh hưởng đến sức khỏe nếu thiếu hiểu biết về sản phẩm.

AGCM cho biết các cơ sở của Sephora và LVMH tại Italy đã bị khám xét vào ngày 26/3. Nếu xảy ra vi phạm, các công ty này có thể phải đối mặt với mức phạt đáng kể./.

