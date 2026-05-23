Đồng Nai phát triển nông nghiệp hiện đại trong thời đại số

Trong bối cảnh chuyển đổi số đang diễn ra mạnh mẽ trên nhiều lĩnh vực, nông nghiệp cũng đang từng bước thay đổi để thích ứng với xu thế phát triển mới.

Tại thành phố Đồng Nai, ngày càng nhiều nông dân chủ động tiếp cận công nghệ, ứng dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất và tận dụng các nền tảng số để quảng bá, tiêu thụ nông sản.

Từ những mô hình nhỏ lẻ ban đầu, nhiều hộ dân đã mạnh dạn đầu tư, đổi mới tư duy sản xuất theo hướng hiện đại, mang lại hiệu quả kinh tế rõ nét.

Mô hình sáng tạo

Hưởng ứng xu thế đó, Cuộc thi “Nông dân Đồng Nai thời đại số” năm 2026 do Hội Nông dân thành phố Đồng Nai phát động đã trở thành sân chơi thu hút đông đảo cán bộ, hội viên tham gia.

Không chỉ tạo diễn đàn giao lưu, học hỏi kinh nghiệm, cuộc thi còn góp phần lan tỏa nhiều mô hình sản xuất hiệu quả, cách làm sáng tạo và tinh thần chủ động chuyển đổi số trong nông nghiệp.

Một trong những mô hình tiêu biểu tham gia cuộc thi là mô hình trồng nấm mối đen ứng dụng công nghệ cao của anh Huỳnh Tấn Việt, ở phường Lộc Ninh, thành phố Đồng Nai.

Tại khu trại được đầu tư hệ thống phòng lạnh khép kín, toàn bộ nhiệt độ và độ ẩm đều được theo dõi, điều chỉnh thông qua điện thoại thông minh. Nhờ áp dụng công nghệ vào sản xuất, chất lượng nấm ổn định, tỷ lệ hao hụt giảm đáng kể, sản phẩm được thị trường đánh giá cao.

Anh Huỳnh Tấn Việt cho biết, trước đây việc trồng nấm chủ yếu dựa vào kinh nghiệm thủ công nên hiệu quả chưa cao, quá trình chăm sóc cũng mất nhiều thời gian và công sức. (Ảnh: Đậu Tất Thành/TTXVN)

Hiện Hợp tác xã Việt Farm do anh Việt vận hành có 3 trại nấm với khoảng 30.000 phôi, cho sản lượng gần 7,5 tấn nấm thương phẩm mỗi vụ. Không chỉ mang lại nguồn thu nhập ổn định cho gia đình, mô hình còn tạo việc làm cho nhiều lao động địa phương và hỗ trợ người dân phát triển kinh tế.

Anh Huỳnh Tấn Việt cho biết trước đây việc trồng nấm chủ yếu dựa vào kinh nghiệm thủ công nên hiệu quả chưa cao, quá trình chăm sóc cũng mất nhiều thời gian và công sức. Sau khi tìm hiểu và mạnh dạn đầu tư công nghệ, mọi hoạt động trong trại nấm dần được kiểm soát tốt hơn.

Theo anh Việt, trước đây gia đình anh chăm sóc theo kiểu thủ công nên nhiều khi nhiệt độ thay đổi đột ngột là ảnh hưởng tới chất lượng nấm ngay.

Từ khi áp dụng hệ thống công nghệ vào quản lý, anh có thể theo dõi toàn bộ hoạt động của trại bằng điện thoại. Dù đang ở ngoài, anh vẫn kiểm tra được nhiệt độ, độ ẩm để điều chỉnh kịp thời; nhờ vậy năng suất ổn định hơn, nấm phát triển đồng đều, đầu ra cũng thuận lợi hơn.

“Tôi triển khai mô hình này hơn một năm nay và thấy hiệu quả khá rõ. Không chỉ cải thiện kinh tế gia đình mà còn hỗ trợ thêm cho bà con nông dân, nhất là những cô chú lớn tuổi hoặc đã nghỉ hưu có thêm hướng làm ăn phù hợp. Nhiều người ban đầu còn e ngại công nghệ, nhưng khi được hướng dẫn thì cũng dần quen với việc sử dụng điện thoại thông minh để quản lý sản xuất,” anh Việt cho biết.

Xu thế phát triển mới

Theo ông Phạm Văn Minh, Phó Chủ tịch Hội Nông dân phường Lộc Ninh, mô hình nấm mối đen công nghệ cao được lựa chọn tham gia cuộc thi bởi đây là hướng đi phù hợp với xu thế phát triển nông nghiệp hiện đại, vừa nâng cao năng suất, vừa tiết kiệm chi phí sản xuất.

Ông Minh cho biết hiện nay muốn phát triển nông nghiệp bền vững thì không thể sản xuất theo cách truyền thống mãi được mà phải từng bước ứng dụng khoa học kỹ thuật, công nghệ vào sản xuất.

Theo ông Phạm Văn Minh, Phó Chủ tịch Hội Nông dân phường Lộc Ninh, hiện nay muốn phát triển nông nghiệp bền vững thì không thể sản xuất theo cách truyền thống mãi được mà phải từng bước ứng dụng khoa học kỹ thuật, công nghệ vào sản xuất. (Ảnh: Đậu Tất Thành/TTXVN)

Mô hình nấm mối đen của anh Việt là một trong những mô hình tiêu biểu của địa phương khi toàn bộ hệ thống được vận hành trong phòng lạnh và kiểm soát qua điện thoại thông minh.

“Điều đáng mừng là nhiều nông dân hiện nay đã chủ động học hỏi, tìm hiểu công nghệ chứ không còn tâm lý e ngại như trước. Thông qua cuộc thi, chúng tôi mong muốn giới thiệu rộng rãi những mô hình hiệu quả để bà con cùng tham khảo, học tập và nhân rộng,” ông Minh nói.

Không chỉ riêng phường Lộc Ninh, nhiều địa phương trên địa bàn thành phố Đồng Nai cũng tích cực hưởng ứng cuộc thi. Những ngày qua, fanpage Hội Nông dân thành phố Đồng Nai liên tục cập nhật các bài dự thi đến từ 95 xã, phường với nhiều nội dung phong phú như mô hình trồng cây ăn trái, chăn nuôi, sản phẩm OCOP, nông nghiệp công nghệ cao hay các sáng kiến quảng bá nông sản trên nền tảng số.

Tại phường Bình Long, cuộc thi đã nhận được sự tham gia sôi nổi của đông đảo hội viên nông dân. Theo ông Vũ Thanh Lượng, Chủ tịch Hội Nông dân phường Bình Long, ngay sau khi cuộc thi được phát động, Hội Nông dân phường đã nhanh chóng triển khai đến các chi hội để vận động hội viên tham gia.

“Ngay sau khi Hội Nông dân thành phố phát động cuộc thi viết trực tuyến "Nông dân Đồng Nai thời đại số," chúng tôi đã triển khai đến 30 chi hội trên địa bàn phường để tuyên truyền, hướng dẫn hội viên tham gia. Ban đầu, nhiều hội viên còn bỡ ngỡ với hình thức thi trực tuyến nhưng sau khi được hỗ trợ thì bà con hưởng ứng rất tích cực. Đến nay, phường Bình Long đã có hơn 2.050 hội viên tham gia cuộc thi. Điều đó cho thấy người nông dân hiện nay rất quan tâm đến chuyển đổi số và cũng muốn quảng bá những mô hình sản xuất hiệu quả của mình đến với nhiều người hơn,” Chủ tịch Hội Nông dân phường Bình Long cho biết.

Diễn ra từ ngày 6-26/5 bằng hình thức bình chọn trực tuyến, cuộc thi không chỉ là sân chơi giao lưu mà còn trở thành cầu nối giúp quảng bá các mô hình sản xuất tiêu biểu đến cộng đồng. Qua đó, nhiều sản phẩm nông nghiệp chất lượng và cách làm hiệu quả được giới thiệu rộng rãi, góp phần mở rộng thị trường tiêu thụ cho nông dân.

Ông Đỗ Phước Dũng, Phó Chủ tịch Hội Nông dân thành phố Đồng Nai, nhận định thông qua cuộc thi có thể thấy nông dân ngày nay đã mạnh dạn hơn trong việc tiếp cận công nghệ. Nhiều hội viên đã chủ động sử dụng điện thoại thông minh, mạng xã hội và các nền tảng trực tuyến để quảng bá sản phẩm, chia sẻ kinh nghiệm sản xuất cũng như ứng dụng khoa học kỹ thuật vào canh tác.

Chuyển đổi số đang từng bước làm thay đổi tư duy sản xuất nông nghiệp truyền thống. Từ những mô hình cụ thể, thiết thực, người nông dân Đồng Nai đang dần khẳng định sự năng động, sáng tạo và khả năng thích ứng với xu thế phát triển mới.

Cuộc thi “Nông dân Đồng Nai thời đại số” vì thế không chỉ góp phần tôn vinh các mô hình tiêu biểu mà còn lan tỏa tinh thần đổi mới, thúc đẩy xây dựng nền nông nghiệp hiện đại, bền vững trong thời kỳ chuyển đổi số./.

Ra mắt nền tảng hỗ trợ doanh nghiệp thực phẩm, nông sản chuyển đổi số Qua AFT Connect, doanh nghiệp có thể từng bước số hóa dữ liệu doanh nghiệp và sản phẩm; kết nối, mở rộng cơ hội tiếp cận thị trường trong và nước ngoài; tiếp cận nhà mua hàng, nhà đầu tư...