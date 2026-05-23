Giá vàng ngày 23/5: Bảng giá tại các công ty vàng bạc đá quý

Giá vàng thế giới có tuần đi xuống thứ hai liên tiếp khi giá dầu tăng mạnh làm dấy lên lo ngại lạm phát và củng cố kỳ vọng Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) có thể tiếp tục nâng lãi suất sau khi cơ quan này có người đứng đầu mới.

Trong phiên giao dịch cuối tuần ngày 22/5, giá vàng giảm khá mạnh khi giới đầu tư tập trung vào nguy cơ lạm phát gia tăng từ căng thẳng tại Trung Đông. Giá vàng giao ngay giảm 0,6% xuống còn 4.515,83 USD/ounce, sau khi có lúc mất tới 1% trong phiên này.

Tính chung cả tuần, giá vàng giảm 0,4%, đánh dấu tuần giảm thứ hai liên tiếp. Trong khi đó, giá vàng kỳ hạn Mỹ giao tháng 6/2026 chốt phiên giảm nhẹ xuống 4.523,20 USD/ounce.

Trong phiên cuối tuần, giá dầu tiếp tục đi lên khi giới đầu tư nghi ngờ khả năng các cuộc đàm phán hòa bình giữa Mỹ và Iran có thể đạt được bước đột phá đáng kể. Đồng thời, lợi suất trái phiếu Chính phủ Mỹ kỳ hạn 10 năm cũng phục hồi và duy trì gần mức cao nhất trong hơn một năm, làm giảm sức hấp dẫn của vàng - tài sản không sinh lời.

Trước phiên giảm cuối tuần, thị trường vàng đã trải qua nhiều biến động mạnh trong tuần. Ngay đầu tuần, giá vàng được hỗ trợ nhẹ nhờ đồng USD suy yếu. Trong khi đó, lợi suất trái phiếu Chính phủ Mỹ kỳ hạn 10 năm đã vọt lên mức cao nhất kể từ tháng 2/2025.

Tại Việt Nam, ngày 23/5, công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn niêm yết giá vàng SJC tại thị trường Hà Nội ở mức 158,50-161,50 triệu đồng/lượng (mua vào-bán ra).

