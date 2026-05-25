Giá vàng bật tăng, vàng nhẫn và SJC cùng giao dịch ở ngưỡng 162 triệu đồng

Sáng nay (25/5), thị trường kim loại quý trong nước cùng đi lên, trong khi tỷ giá trung tâm cũng tăng 2 đồng.

Tại thời điểm 9 giờ 10 phút, giá vàng miếng SJC tại Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn, Công ty Phú Quý và Tập đoàn Doji cùng được niêm yết ở mức 159 triệu đồng/lượng (chiều mua vào) và 162 triệu đồng/lượng (chiều bán ra), tăng 500.000 đồng/lượng so với chốt phiên cuối tuần trước ngày 23/5.

Thị trường ghi nhận diễn biến tương tự ở phân khúc vàng nhẫn, Công ty Bảo Tín Minh Châu và Công ty Phú Quý giao dịch quanh mức 159-162 triệu đồng/lượng (mua vào-bán ra), tăng 500.000 đồng/lượng so với chốt phiên trước.

Trong sáng nay, chênh lệch giữa giá mua vào và bán ra tiếp tục được các doanh nghiệp kinh doanh vàng giữ nguyên ở mức 3 triệu đồng/lượng.

Trên thị trường quốc tế, đồng kim loại quý này dao động quanh ngưỡng 4.566 USD/ounce. Khi quy đổi theo tỷ giá USD tại Vietcombank, mức giá này tương đương khoảng 145,1 triệu đồng/lượng. Như vậy, giá vàng SJC trong nước hiện vẫn đang neo cao hơn giá vàng thế giới khoảng 16,9 triệu đồng/lượng.

Đối với thị trường ngoại tệ, Ngân hàng Nhà nước niêm yết tỷ giá trung tâm ở mức 25.136 đồng/USD, tăng 2 đồng so với chốt phiên cuối tuần trước ngày 22/5.

Bám sát diễn biến này, tỷ giá tại các ngân hàng thương mại cũng điều chỉnh tăng tương ứng, trong đó Ngân hàng Vietcombank niêm yết tỷ giá ở mức 26.132-26.392 đồng/USD (mua vào-bán ra); VietinBank áp dụng mức 26.167-26.392 đồng/USD; BIDV giao dịch ở mức 26.162-26.392 đồng/USD và Eximbank niêm yết ở mức 26.140-26.392 đồng/USD (mua vào-bán ra)./.

