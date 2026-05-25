Bản tin 60s ngày 25/5/2026 gồm những nội dung sau:
Cảnh tượng hàng trăm người tháo chạy khỏi chung cư bốc cháy lúc rạng sáng ở Thành phố Hồ Chí Minh.
Hàng chục người “chạy đua” với thời gian tìm nữ sinh lớp 6 bị lũ cuốn ở Đà Lạt.
Hàng ngàn người dân Thành phố Hồ Chí Minh cung rước tượng Phật ngọc sơ sinh mừng lễ Phật đản.
Nắng nóng gay gắt diện rộng ở miền Bắc bao giờ hạ nhiệt?
Bộ Y tế hoả tốc yêu cầu các bệnh viện tăng cường phòng chống dịch Ebola.
Ông Trump cam kết chấm dứt hoàn toàn chương trình hạt nhân Iran.
Nga xác nhận sử dụng tên lửa siêu thanh có khả năng mang đầu đạn hạt nhân tấn công Ukraine.
Khẩn trương tìm kiếm người mất tích trong vụ sập nhà 9 tầng ở Philippines./.