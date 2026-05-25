Việt Nam chia sẻ thông tin hệ thống truy xuất nguồn gốc nông sản

Bộ Nông nghiệp và Môi trường vừa có công hàm gửi Tổng cục Hải quan nước Cộng hòa nhân dân Trung Hoa (GACC).

Theo Bộ Nông nghiệp và Môi trường, thời gian qua, công tác truy xuất nguồn gốc, chuyển đổi số và minh bạch chuỗi cung ứng nông sản được lãnh đạo Đảng, Nhà nước và Chính phủ Việt Nam đặc biệt quan tâm chỉ đạo triển khai quyết liệt, đồng bộ, nhằm nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước, chất lượng, an toàn thực phẩm đối với nông sản tiêu dùng tại Việt Nam và xuất khẩu.

Trên cơ sở đó, Bộ Nông nghiệp và Môi trường Việt Nam đã xây dựng và vận hành Hệ thống truy xuất nguồn gốc nông sản tiêu thụ tại Việt Nam và xuất khẩu.

Việc sử dụng Hệ thống truy xuất nguồn gốc này nhằm nâng cao hiệu quả quản lý chuỗi sản xuất, đóng gói, vận chuyển và góp phần bảo đảm chất lượng hàng hóa tiêu dùng tại Việt Nam và xuất khẩu.

Hiện nay, Bộ Nông nghiệp và Môi trường Việt Nam đang hoàn thiện quy trình nghiệp vụ, chuẩn hóa dữ liệu, giải pháp nhận diện điện tử và cơ chế phối hợp giữa các cơ quan liên quan nhằm mở rộng triển khai truy xuất nguồn gốc đối với các loại nông sản khác tiêu thụ tại Việt Nam và xuất khẩu.

Qua công hàm, Bộ Nông nghiệp và Môi trường đã gửi GACC thông tin về Hệ thống truy xuất nông sản của Việt Nam và một số mẫu tem nhận diện phục vụ truy xuất nguồn gốc các sản phẩm nông sản tiêu dùng tại Việt Nam và xuất khẩu.

Thời gian tới, Bộ Nông nghiệp và Môi trường Việt Nam sẽ đánh giá hiệu quả của việc sử dụng tem nhận diện phục vụ truy xuất nguồn gốc các sản phẩm nông sản và sẽ cung cấp thông tin đến GACC.

Bộ Nông nghiệp và Môi trường cũng cảm ơn GACC thời gian qua đã hỗ trợ việc phê duyệt mã số vùng trồng, cơ sở đóng gói và phòng thử nghiệm, góp phần thúc đẩy hoạt động thương mại nông lâm thủy sản giữa hai nước.

Bộ Nông nghiệp và Môi trường mong muốn GACC sớm phê duyệt các danh sách và hồ sơ kỹ thuật liên quan đến các mã số vùng trồng, cơ sở đóng gói và phòng kiểm nghiệm phục vụ xuất khẩu nông sản của Việt Nam sang Trung Quốc./.

Chuẩn hóa sản xuất, truy xuất nguồn gốc: “Tấm vé” giữ thị trường xuất khẩu nông sản Các địa phương cần hỗ trợ doanh nghiệp chủ động hơn trong tiếp cận vào các thị trường giàu tiềm năng, qua đó thúc đẩy xuất khẩu nông, lâm, thủy sản theo hướng an toàn, chất lượng, bền vững.