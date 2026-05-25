Hà Nội tiêu thụ điện kỷ lục do nắng nóng, EVNHANOI khuyến nghị 'Hai bật, ba tắt”

Theo thông tin từ Tổng công ty Điện lực Hà Nội (EVNHANOI), trong bối cảnh thời tiết nắng nóng gay gắt, sản lượng điện tiêu thụ toàn thành phố Hà Nội đã đạt mức kỷ lục 109,9 triệu kWh vào ngày 24/5, cao nhất từ đầu năm đến nay.

Mặc dù là cuối tuần, thời điểm mà nhiều cơ quan, công sở và trường học không hoạt động, nhưng nhu cầu sử dụng điện vẫn tăng mạnh do người dân tích cực sử dụng điều hòa, quạt mát và các thiết bị làm lạnh. Sự gia tăng này một phần do thời tiết oi bức, khiến nhu cầu sử dụng điện trong sinh hoạt gia đình, dịch vụ và kinh doanh tăng cao.

Để đảm bảo cung cấp điện an toàn và hiệu quả trong mùa hè, EVNHANOI đã đưa ra khuyến nghị đến người dân về việc sử dụng điện tiết kiệm.

EVNHANOI kêu gọi người tiêu dùng thực hiện thông điệp “Hai bật, ba tắt" với các hướng dẫn cụ thể. Theo đó " Hai bật" gồm: Bật điều hòa từ 26°C trở lên và kết hợp sử dụng quạt để tiết kiệm điện; Bật chế độ Eco (chế độ tối ưu năng lượng) trên các thiết bị điện khi sử dụng.

"Ba tắt" gồm: Tắt các thiết bị điện khi không sử dụng để giảm thiểu lãng phí năng lượng; Tắt giảm việc sử dụng đồng thời nhiều thiết bị công suất lớn trong cùng một thời điểm; tắt nguồn điện chờ và rút phích cắm các thiết bị khi không sử dụng để tiết kiệm điện năng.

EVNHANOI hy vọng rằng những biện pháp này sẽ giúp người dân không chỉ tiết kiệm chi phí điện năng mà còn góp phần bảo vệ môi trường trong bối cảnh biến đổi khí hậu ngày càng nghiêm trọng./.

Sản lượng tiêu thụ điện trên toàn quốc tiếp tục lập kỷ lục mới Ngày 15/5, sản lượng điện tiêu thụ toàn quốc đạt khoảng 1,152 tỷ kWh, trong khi công suất cực đại của hệ thống điện quốc gia lên tới 54.654 MW, mức cao nhất từ đầu năm 2026 đến nay.

