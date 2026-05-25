Giao lưu văn hóa Việt Nam-Thái Lan qua hội họa

Trong khuôn khổ chuỗi hoạt động kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam-Thái Lan, chiều 24/5, Đại sứ quán Việt Nam tại Thái Lan đã tổ chức một chương trình giao lưu mỹ thuật giữa các họa sỹ hai nước nhằm thắt chặt tình hữu nghị và thúc đẩy ngoại giao văn hóa giữa hai quốc gia.

Thông qua sự kết nối của Đại sứ quán Việt Nam tại Thái Lan, các họa sỹ Việt Nam và Thái Lan đã có dịp gặp gỡ để giới thiệu, quảng bá hình ảnh đất nước mình qua ngôn ngữ của hội họa.

Bên cạnh đó, chương trình cũng tạo không gian để các nghệ sỹ chia sẻ quan điểm thẩm mỹ, kỹ thuật sáng tác, từ đó tôn vinh những nét tương đồng và đặc sắc riêng của văn hóa mỗi nước, thúc đẩy hợp tác giáo dục, đào tạo nghệ thuật và phát triển chuyên môn.

Chia sẻ với phóng viên TTXVN tại Bangkok, bà Đào Thị Liên Hương, Trưởng Ban vận động Mỹ thuật Việt Nam và Ngoại giao văn hóa, cho hay: “Lần này Ban vận động Mỹ thuật Việt Nam và Ngoại giao văn hóa cử 5 họa sỹ tham gia chương trình giao lưu văn hóa giữa các họa sỹ Thái Lan và Việt Nam. Chúng tôi mang sang đây 11 bức tranh. Đây là những bức tranh của những họa sỹ có tên tuổi của Việt Nam.”

Nhân dịp kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa hai nước, bà Liên Hương bày tỏ hy vọng các tác phẩm hội họa sẽ góp một phần nhỏ bé giúp trang trí Đại sứ quán Việt Nam, đồng thời cũng giúp thắt chặt hơn mối quan hệ giữa các nghệ sỹ, họa sỹ của Việt Nam và Thái Lan.

Thông qua 11 bức tranh, các họa sỹ Việt Nam muốn giới thiệu những nét đẹp di sản Việt Nam, từ áo dài, Hoàng thành Thăng Long, di tích Chùa Thầy cho tới phong cảnh vùng cao Hà Giang, qua đó thể hiện niềm tự hào của các họa sỹ về các di sản của đất nước.

Trong khi đó, các tác phẩm do các họa sỹ Thái Lan mang tới giới thiệu tại chương trình phản ánh chủ đề đa dạng, từ hình tượng nữ cường, những bí ẩn nội tâm cho tới nỗi lo ngại về sự xâm lấn của robot…

Là người từng tới Việt Nam rất nhiều lần và từ 15 năm qua trở thành nhà sưu tầm nghệ thuật Thái Lan và Việt Nam, ông Tira Vanichtheeranont, chủ phòng tranh 333 chuyên về mỹ thuật Thái Lan-Việt Nam, cho biết ông rất phấn khởi khi lần đầu tiên tham dự một sự kiện giao lưu mỹ thuật do Đại sứ quán Việt Nam tổ chức.

Ông nói: “Chúng tôi cũng có ở đây 10 họa sỹ Thái Lan để kỷ niệm 50 năm quan hệ ngoại giao hai nước và tôi rất tán đồng với ý tưởng của Ngài Đại sứ Phạm Việt Hùng về việc họa sỹ hai nước cùng vẽ tranh chung. Tôi cũng hy vọng rằng trong tương lai chúng ta sẽ có thêm những sự kiện giao lưu văn hóa như thế này.”

Trong không khí giao lưu cởi mở và thân thiện, các họa sỹ của hai nước đã cùng nhau vẽ chung những tác phẩm nghệ thuật về phong cảnh và con người hai nước.

Bà Liên Hương bày tỏ mong muốn hai bên sẽ có thêm những cuộc giao lưu và triển lãm chung để kết nối hai nền văn hóa Việt Nam-Thái Lan qua tác phẩm hội họa./.

