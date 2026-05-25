Triều Tiên triệu tập Hội nghị Trung ương vào cuối tháng Sáu

Theo Hãng thông tấn trung ương Triều Tiên (KCNA) ngày 25/5, Bộ Chính trị Ban Chấp hành Trung ương Đảng Lao động Triều Tiên đã thông qua nghị quyết triệu tập Hội nghị toàn thể lần thứ hai Ban Chấp hành Trung ương khóa IX vào cuối tháng Sáu tới.

Phóng viên TTXVN tại Đông Bắc Á dẫn tin từ KCNA cho biết hội nghị sẽ tập trung đánh giá việc triển khai các chính sách của Đảng và Nhà nước Triều Tiên trong năm 2026, đồng thời thảo luận phương hướng công tác và các nhiệm vụ trọng tâm cho nửa cuối năm.

Đây được xem là một trong những hoạt động tiếp nối sau Đại hội Đảng lần thứ IX - sự kiện chính trị quan trọng của Triều Tiên diễn ra hồi tháng Hai năm nay.

Hội nghị toàn thể Ban Chấp hành Trung ương Đảng Lao động Triều Tiên là cơ chế hoạch định chính sách chủ chốt, nơi thảo luận và quyết định các vấn đề lớn về đối nội và đối ngoại trong từng giai đoạn.

Những năm gần đây, Triều Tiên thường tổ chức các kỳ họp toàn thể vào cuối tháng Sáu và cuối tháng 12, đồng thời có thể triệu tập bất thường khi xuất hiện các vấn đề chiến lược cần xử lý.

Dù được giới thiệu là hội nghị định kỳ nhằm rà soát tình hình kinh tế-xã hội và triển khai kế hoạch nửa cuối năm, giới quan sát Hàn Quốc đặc biệt chú ý khả năng Triều Tiên đưa ra các định hướng mới liên quan tới quan hệ với Hàn Quốc và Mỹ.

Sự quan tâm này xuất phát từ việc Triều Tiên thời gian qua liên tục điều chỉnh nền tảng pháp lý và đường lối chính trị.

Sau Đại hội Đảng lần thứ IX, Triều Tiên đã sửa đổi điều lệ Đảng, đồng thời thông qua sửa đổi Hiến pháp tại kỳ họp Hội đồng nhân dân tối cao (tức Quốc hội) hồi tháng Ba vừa qua.

Bản hiến pháp sửa đổi phản ánh chính sách “hai nhà nước” do Nhà lãnh đạo Kim Jong Un thúc đẩy, trong đó quy định lãnh thổ Triều Tiên là phần phía Bắc Bán đảo Triều Tiên và loại bỏ các nội dung liên quan đến thống nhất dân tộc trước đây.

Bên cạnh đó, dư luận cũng theo dõi khả năng Triều Tiên điều chỉnh chiến lược đối ngoại trong bối cảnh xuất hiện thông tin về chuyến thăm của Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đến Bình Nhưỡng trong thời gian tới.

Chuyến đi được cho là có thể diễn ra vào cuối tháng này hoặc đầu tháng sau, sau khi ông Tập Cận Bình trao đổi với Tổng thống Mỹ Donald Trump về vấn đề hạt nhân Triều Tiên.

Giới phân tích cho rằng kết quả của hội nghị Trung ương của Triều Tiên sắp tới có thể phát đi tín hiệu về cách tiếp cận của Bình Nhưỡng đối với Mỹ cũng như định hướng quan hệ với Hàn Quốc trong giai đoạn mới./.

