Tín hiệu tan băng rõ rệt trong quan hệ Trung Quốc-Canada

Quan hệ giữa Trung Quốc và Canada đang phát đi tín hiệu “tan băng” trong bối cảnh Ngoại trưởng Vương Nghị chuẩn bị thực hiện chuyến thăm Ottawa từ ngày 28-30/5, chuyến công du Canada đầu tiên của một Ngoại trưởng Trung Quốc trong một thập kỷ qua.

Thông tin được Bộ Ngoại giao Trung Quốc công bố ngày 22/5, ngay sau khi ông Vương Nghị kết thúc chuyến đi New York (Mỹ) để chủ trì cuộc họp cấp cao của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Quách Gia Côn cho biết quan hệ giữa Trung Quốc và Canada đã "có những chuyển biến tích cực" sau nhiều năm căng thẳng và hiện hai bên đang hướng tới việc xây dựng một "mô hình đối tác chiến lược mới.''

Theo Bắc Kinh, chuyến thăm lần này được kỳ vọng sẽ giúp tăng cường lòng tin chính trị, mở rộng hợp tác cùng có lợi, đồng thời kiểm soát bất đồng để đưa quan hệ Trung Quốc-Canada trở lại quỹ đạo “ổn định và bền vững.''

Tháng 1 năm nay, Thủ tướng Canada Mark Carney tới thăm Bắc Kinh và hai nước đã đạt được thỏa thuận thương mại đáng chú ý liên quan tới xe điện và hạt cải dầu, bao gồm việc cắt giảm một số mức thuế quan.

Giới quan sát đánh giá chuyến công du Trung Quốc của Thủ tướng Mark Carney và chuyến thăm Canada sắp tới của Ngoại trưởng Vương Nghị là bước ngoặt quan trọng trong nỗ lực hàn gắn quan hệ giữa hai nước sau nhiều năm bất đồng ngoại giao, thương mại và an ninh, khiến quan hệ song phương rơi xuống mức thấp nhất trong nhiều thập kỷ.

Chuyến thăm của ông Vương Nghị còn được xem là phép thử quan trọng cho khả năng tái thiết quan hệ giữa hai nền kinh tế lớn ở khu vực châu Á-Thái Bình Dương trong bối cảnh cạnh tranh địa chính trị toàn cầu ngày càng phức tạp./.

