Vụ nổ mỏ than ở miền Bắc Trung Quốc khiến hơn 80 người thiệt mạng

Theo RIA Novosti, Đài Truyền hình Trung ương Trung Quốc (CCTV) ngày 23/5 đưa tin số người thiệt mạng trong vụ nổ tại một mỏ than ở huyện Tẩm Nguyên, tỉnh Sơn Tây, miền Bắc Trung Quốc, đã tăng lên 82 người.

Trước đó, giới chức Trung Quốc thông báo ít nhất 8 người thiệt mạng và hàng chục người vẫn đang bị mắc kẹt trong vụ nổ.

Phóng viên TTXVN tại Trung Quốc dẫn thông tin từ Cục quản lý ứng phó khẩn cấp huyện Tẩm Nguyên cho biết vụ việc xảy ra vào chiều tối 22/5 tại mỏ than Lưu Thần Dụ thuộc tập đoàn Thông Châu, huyện Tẩm Nguyên. Vào thời điểm đó có 247 công nhân đang làm việc dưới lòng đất.

Sau khi nhận được thông tin, chính quyền địa phương đã lập tức kích hoạt ứng phó khẩn cấp và cử lãnh đạo nhanh chóng đến hiện trường để chỉ đạo công tác cứu hộ.

Tính đến 6 giờ sáng ngày 23/5 đã có 201 thợ mỏ được đưa lên mặt đất an toàn, 8 người thiệt mạng và 38 người vẫn còn mắc kẹt dưới lòng đất. Công tác tìm kiếm và cứu hộ đang được tiến hành.

Nguyên nhân tai nạn hiện đang được các cơ quan chức năng địa phương điều tra làm rõ./.

