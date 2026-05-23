Đời sống

Vụ nổ mỏ than ở miền Bắc Trung Quốc khiến hơn 80 người thiệt mạng

Đài Truyền hình Trung ương Trung Quốc (CCTV) ngày 23/5 đưa tin số người thiệt mạng trong vụ nổ tại một mỏ than ở huyện Tẩm Nguyên, tỉnh Sơn Tây, miền Bắc Trung Quốc, đã tăng lên 82 người.

Lực lượng cứu hộ được triển khai tới hiện trường vụ nổ mỏ than ở huyện Tẩm Nguyên, tỉnh Sơn Tây, miền Bắc Trung Quốc, ngày 23/5/2026. (Ảnh: THX/TTXVN)
Lực lượng cứu hộ được triển khai tới hiện trường vụ nổ mỏ than ở huyện Tẩm Nguyên, tỉnh Sơn Tây, miền Bắc Trung Quốc, ngày 23/5/2026. (Ảnh: THX/TTXVN)

Theo RIA Novosti, Đài Truyền hình Trung ương Trung Quốc (CCTV) ngày 23/5 đưa tin số người thiệt mạng trong vụ nổ tại một mỏ than ở huyện Tẩm Nguyên, tỉnh Sơn Tây, miền Bắc Trung Quốc, đã tăng lên 82 người.

Trước đó, giới chức Trung Quốc thông báo ít nhất 8 người thiệt mạng và hàng chục người vẫn đang bị mắc kẹt trong vụ nổ.

Phóng viên TTXVN tại Trung Quốc dẫn thông tin từ Cục quản lý ứng phó khẩn cấp huyện Tẩm Nguyên cho biết vụ việc xảy ra vào chiều tối 22/5 tại mỏ than Lưu Thần Dụ thuộc tập đoàn Thông Châu, huyện Tẩm Nguyên. Vào thời điểm đó có 247 công nhân đang làm việc dưới lòng đất.

Sau khi nhận được thông tin, chính quyền địa phương đã lập tức kích hoạt ứng phó khẩn cấp và cử lãnh đạo nhanh chóng đến hiện trường để chỉ đạo công tác cứu hộ.

Tính đến 6 giờ sáng ngày 23/5 đã có 201 thợ mỏ được đưa lên mặt đất an toàn, 8 người thiệt mạng và 38 người vẫn còn mắc kẹt dưới lòng đất. Công tác tìm kiếm và cứu hộ đang được tiến hành.

Nguyên nhân tai nạn hiện đang được các cơ quan chức năng địa phương điều tra làm rõ./.

(Vietnam+)
#Nổ mỏ than #Nổ khí gas #Trung Quốc Trung Quốc
Theo dõi VietnamPlus

Tin liên quan

Tin cùng chuyên mục

Người dân di chuyển dưới trời nắng nóng tại Seoul, Hàn Quốc. (Ảnh: Yonhap/TTXVN)

Hàn Quốc cảnh báo mùa Hè 2026 khắc nghiệt

Hàn Quốc dự báo mùa Hè 2026 không chỉ nóng hơn mà còn đi kèm với lượng mưa lớn bất thường, làm dấy lên lo ngại về các đợt sóng nhiệt kéo dài và nguy cơ thiên tai đô thị tại nhiều khu vực trên cả nước.

Người di cư vượt sông Rio Bravo ở biên giới Mỹ-Mexico. (Ảnh: THX/TTXVN)

Mỹ thông báo sửa đổi quy trình xin thẻ xanh

Sở Di trú và Nhập tịch Mỹ (USCIS) cho biết chính sách mới yêu cầu những người đã sinh sống và làm việc hợp pháp tại Mỹ phải quay về nước họ để nộp hồ sơ xin quay lại Mỹ theo diện thường trú.

Đầu bếp chuẩn bị nguyên liệu để nấu phở phục vụ sinh viên. (Ảnh: Xuân Giao/TTXVN)

Phở Việt Nam chinh phục sinh viên Nhật Bản

Anh Sato Yuta - đầu bếp chính phụ trách nấu món phở Việt Nam cho biết, anh đã được hướng dẫn cách nấu Phở theo công thức và hiện nay đang tự tìm cách để điều chỉnh phù hợp hơn với khẩu vị người Nhật.