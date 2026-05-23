Chuyện lạ

Kỳ tích hiếm có về chinh phục đỉnh Everest của nhà leo núi người Australia

Anh Oliver Foran (27 tuổi) đã lập kỷ lục leo Everest từ mặt biển lên đỉnh núi nhanh nhất: chỉ trong vòng 50 ngày sau khi khởi hành từ Ấn Độ, phá sâu kỷ lục trước đó.

Thanh Phương
Nhà leo núi Oliver Foran chinh phục đỉnh Everest. (Nguồn: AFP)

Một nhà leo núi người Australia đã lập kỷ lục leo Everest từ mặt biển lên đỉnh núi nhanh nhất: chỉ trong vòng 50 ngày sau khi khởi hành từ Ấn Độ.

Theo công ty tổ chức chuyến thám hiểm AGA Adventures, anh Oliver Foran (27 tuổi) đã đặt chân lên đỉnh Everest băng giá cao 8.849m ngày 20/5, phá sâu kỷ lục trước đó là 67 ngày của nhà leo núi Kim Chang Ho (người Hàn Quốc) lập năm 2013.

Kim Chang Ho đã đi bộ và sau đó chèo thuyền kayak trên sông Hằng, rồi đạp xe đến Nepal trước khi leo lên trại căn cứ vào năm 2013.

Trong khi đó, hành trình đặc biệt của Foran bắt đầu từ đầu tháng Tư tại bờ biển Vịnh Bengal ở Ấn Độ. Anh đạp xe hơn 1.150km tới Nepal, sau đó đi bộ đường dài (trekking) lên trại căn cứ Everest trước khi chinh phục “nóc nhà thế giới."

Trong đoạn video trên Instagram cá nhân đăng từ đỉnh núi Everest, Foran xúc động nói: “Chúng tôi vừa tạo nên lịch sử. Tôi vắt kiệt sức rồi."

Không chỉ hướng tới kỷ lục, Foran còn thực hiện thử thách để gây quỹ xây dựng một trung tâm hỗ trợ sức khỏe tâm thần cho giới trẻ Australia - một chủ đề gắn chặt với câu chuyện cá nhân của Foran.

Anh đã từng rơi vào khủng hoảng ở tuổi thiếu niên sau khi mẹ qua đời do ung thư não. Đến nay, chiến dịch mà anh hợp tác với tổ chức Youturn đã huy động được hơn 57.000 USD.

Chinh phục mục tiêu từ biển lên đỉnh núi Everest vốn là kỳ tích cực hiếm trong giới leo núi mạo hiểm. Người đầu tiên hoàn thành hành trình này cũng là một người Australia - Tim Macartney-Snape - vào năm 1990, với quãng thời gian kéo dài gần 3 tháng.

Chính bộ phim tài liệu về chuyến đi của Macartney-Snape đã truyền cảm hứng cho Oliver Foran thực hiện hành trình lịch sử lần này./.

(TTXVN/Vietnam+)
