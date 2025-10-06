Giải cứu hàng trăm du khách mắc kẹt trên đỉnh Everest do bão tuyết

Hàng trăm du khách leo núi bị mắc kẹt do bão tuyết gần sườn phía Đông của đỉnh Everest ở Tây Tạng đã được lực lượng cứu hộ hướng dẫn đến nơi an toàn.

Sự việc xảy ra khi tuyết rơi và mưa lớn bất thường trút xuống vùng núi thuộc dãy Himalaya này.

Đài truyền hình trung ương Trung Quốc (CCTV) đưa tin tính đến cuối ngày 5/10, có tổng cộng 350 du khách đã đến được thị trấn nhỏ Qudang.

Lực lượng cứu hộ cũng đã liên lạc được với hơn 200 du khách còn lại để hướng dẫn họ đến Qudang theo từng đợt.

Bà Chen Geshuang, thành viên của nhóm leo núi 18 người đã đến được Qudang, cho biết nhóm của bà đã phải trải qua một đêm kinh hoàng với tuyết rơi dày kèm sấm sét và chớp.

Trước đó, trang Jimu News đưa tin hàng trăm dân làng và đội cứu hộ địa phương đã được triển khai để dọn tuyết chắn đường, nơi gần 1.000 người đã bị mắc kẹt.

Trong tuần nghỉ lễ Quốc khánh kéo dài 8 ngày của Trung Quốc, các du khách đã đổ về thung lũng hẻo lánh Karma, nơi dẫn đến sườn núi Kangshung phía Đông của Everest.

Tuy nhiên, tuyết bắt đầu rơi từ tối 3/10 và kéo dài suốt cả ngày 4/10, dẫn đến việc hoạt động bán vé và lối vào toàn bộ Khu thắng cảnh Everest đã bị đình chỉ từ cuối ngày 4/10.

Ở sườn núi phía Nepal, mưa lớn đã gây ra lở đất và lũ quét khiến giao thông tê liệt, cuốn trôi cầu và khiến ít nhất 47 người thiệt mạng kể từ ngày 3/10./.

Nhà leo núi người Nepal lập kỷ lục leo đỉnh Everest lần thứ 31 Ông Kami Rita đã lên đến đỉnh 8.849m, cao nhất thế giới, qua tuyến đường truyền thống ở sườn phía Đông Nam, dẫn theo đoàn gồm 22 quân nhân Ấn Độ và 27 người thuộc tộc Sherpa.