Nổ gây hỏa hoạn nghiêm trọng tại nhà máy hóa dầu ở Hungary

Vụ nổ tại nhà máy hóa dầu MOL ở thành phố Tiszaujvaros, Đông Bắc Hungary, khiến 1 người thiệt mạng và 8 người khác bị thương.

Phan An
Một cơ sở dự trữ khí đốt tự nhiên tại Hungary. (Ảnh: THX/TTXVN)
Ngày 22/5, một vụ nổ gây hỏa hoạn nghiêm trọng đã xảy ra tại một cơ sở hóa dầu của công ty dầu khí MOL ở thành phố Tiszaujvaros, Đông Bắc Hungary, khiến 1 người thiệt mạng và 8 người khác bị thương.

Các cơ quan quản lý thảm họa địa phương và lực lượng cứu hỏa từ thành phố lân cận Miskolc đã được điều động đến tham gia công tác cứu hộ.

Dịch vụ Cứu thương quốc gia triển khai 3 máy bay trực thăng và một số xe cứu thương đến hiện trường để vận chuyển người bị thương.

Bộ trưởng Kinh tế và Năng lượng Istvan Kapitany cho biết vụ nổ xảy ra trong lúc cơ sở này chuẩn bị khởi động lại nhà máy Olefin-1.

Hầu hết những người bị thương chỉ bị bỏng nhẹ và một vài người bị thương nặng đã được đưa đến bệnh viện điều trị.

Thủ tướng Hungary Peter Magyar gửi lời chia buồn tới gia đình nạn nhân thiệt mạng trong vụ việc.

Lo ngại về vấn đề an toàn môi trường sau vụ nổ, các cơ quan quản lý thảm họa đã công bố kết quả kiểm tra của phòng thí nghiệm di động cho thấy nồng độ các chất độc hại trong không khí không vượt quá giới hạn an toàn và không gây ra mối đe dọa đối với cộng đồng cư dân trong khu vực.

Truyền thông địa phương dẫn thông tin sơ bộ cho thấy vụ nổ có thể liên quan đến dây chuyền sản xuất xăng nhiệt phân của nhà máy./.

(TTXVN/Vietnam+)
