Mỹ: Rò rỉ hóa chất tại bang California, hàng chục nghìn người phải sơ tán

Ngày 22/5, giới chức bang California (Mỹ) đã yêu cầu khoảng 40.000 người sơ tán và cho đóng cửa nhiều trường học sau khi một bồn chứa hóa chất nguy hiểm tiếp tục rò rỉ, làm dấy lên lo ngại có thể phát nổ.



Theo truyền thông khu vực, sự cố xảy ra tại cơ sở sản xuất nhựa hàng không của công ty GKN Aerospace ở thành phố Garden Grove, thuộc hạt Orange, phía Nam bang California.

Bồn chứa khoảng 26.000 lít methyl methacrylate - một hóa chất dễ bay hơi và dễ cháy dùng để sản xuất các bộ phận nhựa - đã bị quá nhiệt hôm 21/5 và bắt đầu phát tán hơi hóa chất ra không khí.



Giới chức yêu cầu người dân tại Garden Grove sơ tán, đồng thời mở rộng phạm vi sơ tán sang một số khu vực thuộc 5 thành phố khác của hạt Orange gồm Cypress, Stanton, Anaheim, Buena Park và Westminster sau khi lực lượng cứu hỏa không thể khống chế tình trạng rò rỉ trong đêm.

Cảnh sát trưởng Garden Grove, Amir El-Farra, cho biết khoảng 40.000 người nằm trong diện phải sơ tán nhưng hàng nghìn người vẫn đang từ chối rời khỏi nhà.



Giới chức đang chuẩn bị cho 2 kịch bản xấu nhất là bồn chứa bị vỡ làm tràn hóa chất hoặc phát nổ do phản ứng nhiệt mất kiểm soát. Nếu vụ nổ xảy ra, nó có thể ảnh hưởng đến các bồn chứa nhiên liệu và hóa chất lân cận.

Lực lượng cứu hỏa hiện đang sử dụng vòi phun nước để làm mát bồn chứa, đồng thời dựng các rào chắn bằng bao cát nhằm ngăn hóa chất tràn vào hệ thống thoát nước, sông ngòi hoặc chảy ra biển.



Giới chức y tế hạt Orange cho biết khu vực phong tỏa diện rộng là biện pháp phòng ngừa cần thiết trong trường hợp xảy ra nổ hoặc phát tán khí độc. Người dân được khuyến cáo báo cho nhà chức trách nếu phát hiện mùi “ngọt và nặng” bất thường trong không khí.

Tính đến chiều tối 22/5 theo giờ địa phương, chưa ghi nhận các báo cáo liên quan đến ảnh hưởng tới sức khỏe của người dân địa phương và nguyên nhân sự cố đang được điều tra.



Theo Cơ quan Bảo vệ Môi trường Mỹ (EPA), methyl methacrylate có thể gây kích ứng da, mắt và hệ hô hấp. Việc tiếp xúc ngắn hạn hoặc kéo dài với hóa chất này cũng có thể gây ra các triệu chứng thần kinh./.

