Tổng thống Mỹ chỉ định ông Aaron Lukas làm Quyền Giám đốc Tình báo Quốc gia

Ngày 22/5 theo giờ địa phương, Giám đốc Tình báo Quốc gia Mỹ (DNI) Tulsi Gabbard đã quyết định từ chức để chăm sóc chồng đang bị mắc một dạng ung thư xương hiếm gặp.



Theo phóng viên TTXVN tại Washington, bà Gabbard đã thông báo quyết định trên với Tổng thống Donald Trump trong cuộc gặp tại Phòng Bầu dục. Ngày làm việc cuối cùng của bà tại Văn phòng Giám đốc Tình báo Quốc gia (ODNI) dự kiến là ngày 30/6 tới.



Trong đơn từ chức gửi Tổng thống Trump, bà Gabbard bày tỏ “vô cùng biết ơn” vì sự tín nhiệm và cơ hội được lãnh đạo cộng đồng tình báo Mỹ trong hơn một năm rưỡi qua.

Bà cho biết chồng mình sẽ phải đối mặt với nhiều thử thách lớn trong thời gian tới và bà cần rời công vụ để ở cạnh hỗ trợ người bạn đời trong quá trình điều trị.

Bà nhấn mạnh sẽ bảo đảm tiến trình chuyển giao tại ODNI diễn ra đầy đủ và suôn sẻ nhằm tránh gây gián đoạn hoạt động của cộng đồng tình báo cũng như của chính quyền Tổng thống Trump.



Trong thời gian đảm nhiệm vị trí DNI, bà Gabbard đã thúc đẩy nhiều cải tổ lớn trong cộng đồng tình báo Mỹ, giúp tinh giản bộ máy và tiết kiệm hơn 700 triệu USD mỗi năm cho ngân sách liên bang.

Ngoài ra, bà cũng chấm dứt các chương trình Đa dạng, Công bằng và Hòa nhập (DEI) trong cộng đồng tình báo, đồng thời giải mật hơn 500.000 trang tài liệu chính phủ liên quan các cuộc điều tra.



Dưới quyền bà Gabbard, Trung tâm Chống khủng bố Quốc gia đã ngăn chặn hơn 10.000 đối tượng có liên hệ với các tổ chức tội phạm ma túy xuyên quốc gia nhập cảnh vào Mỹ trong năm 2025 và đưa hơn 85.000 trường hợp khác vào danh sách theo dõi khủng bố.



Trên mạng xã hội Truth, Tổng thống Trump dành lời khen ngợi cho bà Gabbard và thông báo rằng cấp phó của bà, ông Aaron Lukas, sẽ đảm nhiệm Quyền Giám đốc Tình báo Quốc gia.



Ông Aaron Lukas tốt nghiệp Đại học Texas A&M và Đại học George Washington. Tại phiên điều trần xác nhận chức vụ năm ngoái, ông Lukas cho biết đã dành phần lớn sự nghiệp làm sỹ quan tình báo của Cơ quan Tình báo Trung ương (CIA), hoạt động "trong bóng tối," thường xuyên ở nước ngoài.

Ông Lukas cũng từng làm nhà phân tích chính sách tại Viện Cato trước khi giữ chức Phó Giám đốc cấp cao phụ trách châu Âu và Nga tại Hội đồng An ninh Quốc gia trong nhiệm kỳ đầu tiên của Tổng thống Trump.



Bà Gabbard là thành viên nội các thứ tư rời khỏi chính quyền Tổng thống Trump, tất cả đều là phụ nữ, bao gồm cựu Bộ trưởng An ninh Nội địa (DHS) Kristi Noem, cựu Bộ trưởng Tư pháp Pam Bondi và cựu Bộ trưởng Lao động Lori Chavez De Remer./.

Thượng viện Mỹ phê chuẩn gần 100 đề cử nhân sự của Tổng thống Trump Việc liên tiếp xác nhận các đề cử đã nâng tổng số nhân sự của Tổng thống Trump được Thượng viện Mỹ phê chuẩn trong năm nay lên 417, vượt xa con số trong năm đầu nhiệm kỳ của cựu Tổng thống Biden.

​