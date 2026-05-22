Nga đề nghị Hội đồng Bảo an họp khẩn sau vụ tấn công trường học ở Lugansk

Ngày 22/5, Nga đã đề nghị Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc tổ chức họp khẩn sau vụ tấn công bằng thiết bị bay không người lái (UAV) nhằm vào một trường cao đẳng và khu ký túc xá sinh viên tại thành phố Starobelsk, thuộc Cộng hòa Nhân dân Lugansk (LPR) tự xưng, khiến hàng chục người thương vong, phần lớn là thanh thiếu niên.

Thư ký báo chí phái bộ Nga tại Liên hợp quốc Yevgeny Uspensky cho biết Nga đã gửi đề nghị chính thức tới Hội đồng Bảo an, trong đó cáo buộc lực lượng Ukraine “cố ý tấn công” khu ký túc xá có sinh viên và trẻ vị thành niên sinh sống.

Bộ Tình trạng Khẩn cấp Nga cho biết cuộc tập kích xảy ra rạng sáng 22/5 khi UAV đánh trúng khuôn viên trường Cao đẳng Starobelsk thuộc Đại học Sư phạm Lugansk, làm sập một phần ký túc xá sinh viên.

Theo quan chức Nga Yana Lantratova, thời điểm xảy ra tấn công có 86 học sinh từ 14-18 tuổi đang ở trong tòa nhà. Số liệu cập nhật mới nhất từ giới chức LPR cho thấy số thương vong đã tăng lên 39 người, trong đó có nhiều trường hợp thiệt mạng.

Người đứng đầu LPR Leonid Pasechnik xác nhận lực lượng cứu hộ, xe cứu thương và các nhóm hỗ trợ tâm lý đang khẩn trương làm việc tại hiện trường. Chính quyền địa phương cũng đã lập trung tâm hỗ trợ tạm thời dành cho thân nhân các nạn nhân.

Đại sứ lưu động của Bộ Ngoại giao Nga Rodion Miroshnik mô tả vụ tấn công gây ra “sức tàn phá nghiêm trọng" cho khu giảng đường và ký túc xá.

Hiện Nga đang thu thập tài liệu, hình ảnh và lời khai nhân chứng để trình lên các tổ chức quốc tế như Liên hợp quốc hay Tổ chức An ninh và Hợp tác châu Âu (OSCE).

Chủ tịch Hội đồng Nhân quyền Nga Valery Fadeyev kêu gọi Cao ủy Nhân quyền Liên hợp quốc xem xét vụ việc như một “tội ác chiến tranh.” Nga sẽ tiếp tục thúc đẩy các diễn đàn quốc tế lên án vụ tấn công.

Hiện Ukraine chưa đưa ra bình luận chính thức liên quan vụ việc trên./.

