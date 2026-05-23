APEC khẳng định quyết tâm bảo vệ chuỗi cung ứng năng lượng

Các Bộ trưởng thương mại của 21 nền kinh tế thành viên Diễn đàn Hợp tác Kinh tế châu Á-Thái Bình Dương (APEC) ngày 23/5 nhấn mạnh tầm quan trọng của việc duy trì các chuỗi cung ứng bền vững cho năng lượng và các mặt hàng thiết yếu khác trong bối cảnh xung đột tiếp diễn tại Trung Đông. Tuyên bố được đưa ra sau khi hội nghị kết thúc 2 ngày họp tại thành phố Tô Châu, miền Đông Trung Quốc.

Trong tuyên bố chung được công bố sau hội nghị, các bộ trưởng thương mại khẳng định quyết tâm “bảo đảm thương mại tiếp tục được lưu thông và cơ sở hạ tầng trọng yếu hỗ trợ tính khả thi cũng như sự toàn vẹn của các chuỗi cung ứng toàn cầu.”

Tuyên bố được đưa ra trong bối cảnh eo biển Hormuz - tuyến hàng hải quan trọng đối với vận chuyển năng lượng - hiện vẫn đang bị phong tỏa hoàn toàn, làm gia tăng lo ngại về nguồn cung và khiến giá dầu thô tăng mạnh kể từ khi Mỹ và Israel tiến hành các cuộc không kích nhằm vào Iran từ cuối tháng 2.

Các Bộ trưởng thương mại APEC cũng ghi nhận tiềm năng của trí tuệ nhân tạo (AI) trong việc định hình lại thương mại quốc tế và bày tỏ cam kết mở rộng thương mại khu vực liên quan đến AI.

Các bên đồng thời kêu gọi tăng cường an ninh, mở rộng khả năng tiếp cận và độ tin cậy cũng như tính ổn định nhằm hiện thực hóa những lợi ích của AI cho tất cả các bên.

Kết quả của hội nghị bộ trưởng thương mại được kỳ vọng sẽ đóng góp cho Hội nghị cấp cao APEC dự kiến diễn ra tại thành phố Thâm Quyến (Shenzhen), miền Nam Trung Quốc, vào tháng 11 tới.

Phát biểu họp báo sau hội nghị, Bộ trưởng Thương mại Trung Quốc Vương Văn Đào cho biết hội nghị tại Tô Châu cho thấy các nền kinh tế châu Á-Thái Bình Dương sẵn sàng hợp tác trong bối cảnh thế giới đối mặt với nhiều thách thức như chủ nghĩa đơn phương và căng thẳng địa chính trị gia tăng. Bên cạnh đó, hội nghị cũng tập trung thảo luận các công nghệ tiên tiến, trong đó có AI.

Trong khuôn khổ các hoạt động liên quan đến hội nghị bộ trưởng APEC, Trung Quốc đã tổ chức cuộc đối thoại đầu tiên giữa các thành viên Hiệp định Đối tác Kinh tế Toàn diện Khu vực (RCEP) và Hiệp định Đối tác xuyên Thái Bình Dương (TPP)./.

