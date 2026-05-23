Đồng Nai cần giải ngân 1.600 tỷ đồng vốn đầu tư công trong 10 ngày cuối tháng 5

Ngày 22/5, Thành ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Đồng Nai Hồ Văn Hà đã chủ trì buổi làm việc trực tiếp, kết hợp trực tuyến với các sở, ngành, các đơn vị chủ đầu tư và các xã, phường trên địa bàn thành phố về tiến độ giải ngân vốn đầu tư công năm 2026.

Theo Sở Tài chính, năm 2026, tổng kế hoạch đầu tư vốn ngân sách nhà nước trên địa bàn thành phố là hơn 27.000 tỷ đồng. Sau khi thực hiện trích 5% tiết kiệm chi đầu tư công theo quy định về Trung ương, kế hoạch vốn đầu tư công trên địa bàn thành phố còn lại hơn 25,8 ngàn tỷ đồng. Trong đó, nguồn vốn do ủy ban nhân dân cấp xã giao chỉ tiêu là hơn 6.100 tỷ đồng và nguồn vốn thành phố trực tiếp giao chỉ tiêu hơn 19.700 tỷ đồng.

Tính đến ngày 21/5/2026, tổng nguồn vốn đầu tư công đã giải ngân trên địa bàn thành phố là hơn 6,2 ngàn tỷ đồng, đạt gần 23% kế hoạch. Nếu tính theo nguồn vốn sau khi thực hiện trích 5% tiết kiệm chi đầu tư công theo quy định về Trung ương, tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công của thành phố Đồng Nai đạt hơn 24% kế hoạch vốn.

Theo Sở Tài chính, với kết quả trên, mục tiêu đến ngày 15-5, thành phố Đồng Nai hoàn thành giải ngân đạt 30% vốn kế hoạch đầu tư công năm 2026 đã không hoàn thành.

Phát biểu tại buổi làm việc, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Văn Hà đánh giá công tác giải ngân vốn đầu tư công, dù có những chuyển biến tích cực nhưng kết quả vẫn chưa đạt mục tiêu đề ra.

Nhấn mạnh tiến độ phải hoàn thành giải ngân đạt 30% kế hoạch vốn năm 2026 vào cuối tháng 5 và đạt 50% kế hoạch vốn vào cuối tháng 6 tới, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Hồ Văn Hà yêu cầu các sở, ngành, đơn vị chủ đầu tư, các địa phương phải ưu tiên cho công tác giải ngân vốn đầu tư công. Chuyển trạng thái làm việc từ quy trình sang kết quả, lấy kết quả làm thước đo công việc.

Để thực hiện mục tiêu giải ngân đạt 30% kế hoạch vốn đầu tư công năm 2026 vào cuối tháng 5, theo tính toán, thành phố Đồng Nai phải giải ngân thêm nguồn vốn khoảng 1.600 tỷ đồng, tương đương với khoảng 220-230 tỷ đồng mỗi ngày.

Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Văn Hà cũng giao Sở Nội vụ thực hiện kiểm tra, đánh giá công vụ đối với các đơn vị chủ đầu tư, các địa phương sau ngày 30/5.

Điều chỉnh kịch bản tăng trưởng, bảo đảm mục tiêu tăng 10%

Tại Quyết định số 99/QĐ-UBND của Ủy ban Nhân dân thành phố Đồng Nai ngày 11/5/2026 về việc điều chỉnh kịch bản tăng trưởng năm 2026 trên địa bàn thành phố Đồng Nai, thành phố điều chỉnh kịch bản tăng trưởng, đồng thời giao mục tiêu đối với các ngành, lĩnh vực bảo đảm kinh tế thành phố đạt mục tiêu tăng trưởng 10% năm 2026.

Ủy ban Nhân dân thành phố trên cơ sở cập nhật kết quả thực hiện quý 1 và dự báo tình hình các quý còn lại trong năm 2026 để đặt mục tiêu tăng trưởng 10% năm 2026.

Riêng đối với kịch bản tăng trưởng 21 ngành kinh tế cấp 1 của thành phố, sẽ thực hiện điều chỉnh chi tiết vào kỳ cập nhật 6 tháng năm 2026.

Ủy ban Nhân dân thành phố Đồng Nai đề nghị thủ trưởng các sở, ban ngành, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân các xã, phường, lãnh đạo các đơn vị, doanh nghiệp liên quan có trách nhiệm cụ thể hóa thành các nhiệm vụ, giải pháp để triển khai thực hiện đạt mục tiêu tăng trưởng của ngành, lĩnh vực được giao.

Báo cáo đánh giá tình hình thực hiện hằng tháng, hằng quý, 6 tháng, 9 tháng và kiến nghị, đề xuất giải pháp để đạt được mục tiêu tăng trưởng của thành phố.

Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với các sở, ngành, địa phương tổng hợp, theo dõi, đánh giá tình hình thực hiện và kiến nghị, đề xuất, báo cáo Ủy ban Nhân dân thành phố định kỳ hằng tháng; phối hợp cùng Thống kê thành phố tham mưu Ủy ban Nhân dân thành phố kịp thời điều chỉnh kịch bản tăng trưởng kinh tế của thành phố Đồng Nai hàng quý phù hợp với tình hình thực tế, đảm bảo mục tiêu tăng trưởng 10% năm 2026.

Theo thống kê, tăng trưởng tổng sản phẩm quốc nội (GRDP) quý 1/2026 của thành phố Đồng Nai đạt 9,76%; kịch bản cả năm 2026 là 10%. Trong số đó, ngành công nghiệp và xây dựng dự báo cả năm 2026 tăng 11,93%; dịch vụ tăng 9,17%; thuế sản phẩm trừ trợ cấp sản phẩm tăng 8,16%; nông nghiệp và thủy sản 4,6%.

Để đạt mục tiêu tăng trưởng 10% đến 12% nhiệm kỳ 2025-2030, Chương trình hành động của Ban Thường vụ Thành ủy Thành phố Đồng Nai đề ra 8 nhóm chỉ tiêu; 4 nhóm nhiệm vụ, giải pháp; 23 chương trình, đề án và 46 công trình dự án trọng điểm cùng với kịch bản tăng trưởng hàng năm giai đoạn 2026-2030 và kịch bản tăng trưởng hàng quý năm 2026; đồng thời, cùng với các động lực tăng trưởng truyền thống như thúc đẩy giải ngân đầu tư công, sản xuất, tiêu dùng và xuất khẩu, thành phố Đồng Nai xác định đô thị sân bay Long Thành, hành lang đô thị sông Đồng Nai, khu kinh tế cửa khẩu Hoa Lư và hệ thống đường cao tốc, đường sắt đô thị… sẽ là các động lực chính thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội thành phố nhiệm kỳ 2025-2030./.

