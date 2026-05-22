Ngân hàng Nhà nước yêu cầu kiểm tra việc giảm mặt bằng lãi suất

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam vừa ban hành văn bản số 4190/NHNN-CSTT ngày 21/5/2026 về việc đôn đốc kiểm tra triển khai việc giảm mặt bằng lãi suất.

Theo văn bản, qua theo dõi thời gian qua, vẫn còn hiện tượng một số ngân hàng thương mại thực hiện điều chỉnh tăng lãi suất. Do đó, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đề nghị Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tại các khu vực tổ chức họp với các chi nhánh ngân hàng thương mại trên địa bàn để yêu cầu, quán triệt các chi nhánh ngân hàng thương mại nghiêm túc thực hiện chủ trương, chỉ đạo của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước tại Thông báo số 117/TB-NHNN ngày 10/4/2026 về việc giảm mặt bằng lãi suất.

Bên cạnh đó khẩn trương triển khai các nội dung chỉ đạo của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước tại công văn số 3972/NHNN-CSTT ngày 14/5/2026 về kiểm tra giảm mặt bằng lãi suất tại các chi nhánh ngân hàng thương mại trên địa bàn.

Ngoài ra, Ngân hàng Trung ương yêu cầu các Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tại các khu vực trong quá trình kiểm tra, trường hợp phát hiện vi phạm, xử lý theo thẩm quyền và báo cáo ngay về Ngân hàng Nhà nước gồm Thanh tra Ngân hàng Nhà nước, Cục Quản lý, giám sát tổ chức tín dụng và Vụ Chính sách tiền tệ.

Thời gian qua, nhà điều hành liên tục phát đi các tín hiệu điều hành nhằm kéo giảm chi phí vốn cho nền kinh tế. Ngay trong tháng Tư, sau các phiên họp điều hành với Ngân hàng Nhà nước, nhóm các ngân hàng thương mại đã đồng thuận giảm lãi suất huy động từ 0,2%-0,5% đối với các kỳ hạn từ 6 tháng trở lên. Hiện tại, mặt bằng lãi suất huy động niêm yết công khai tại phần lớn các nhà băng đã lùi sâu về dưới mức 7%/năm.

Tuy nhiên, khoảng một tuần trở lại đây, một số ngân hàng lại triển khai các chương trình cộng thêm lãi suất hoặc khuyến mãi nhằm thu hút tiền gửi. Mức lãi suất tiết kiệm 8-9%/năm xuất hiện khá phổ biến trên thị trường.

Động thái này diễn ra trong bối cảnh nhu cầu vốn của các ngân hàng tăng lên để đảm bảo thanh khoản cũng như phục vụ hoạt động cho vay, khi tăng trưởng tín dụng trong những tháng đầu năm đang vượt khá xa tốc độ huy động vốn.

Tính đến ngày 14/5/2026, dư nợ tín dụng toàn hệ thống đạt khoảng 19,4 triệu tỷ đồng, tăng 18,3% so với cùng kỳ năm ngoái, trong khi huy động vốn chỉ tăng khoảng 14,9%, đạt khoảng 18,1 triệu tỷ đồng.

Sự chênh lệch gần 3,5 điểm phần trăm giữa tăng trưởng tín dụng và huy động đã nới rộng khoảng cách tuyệt đối lên tới 1,3 triệu tỷ đồng. Thực trạng này đang đặt hệ thống ngân hàng thương mại trước bài toán áp lực thanh khoản rất lớn, buộc các nhà băng phải nâng lãi suất để thu hút dòng tiền nhằm đảm bảo các hệ số an toàn vốn theo quy định./.

