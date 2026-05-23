Thống đốc: Ngành Ngân hàng tiên phong chuyển đổi số quốc gia

Ngày 23/5, Hội thi Chuyển đổi số ngành Ngân hàng năm 2026 với chủ đề "Chủ động số hóa - Bứt phá tương lai" đã chính thức bế mạc. Trải qua hành trình thi đấu đầy kịch tính, sự kiện không chỉ là sân chơi trí tuệ của 32 đội thi mà còn lan tỏa hình ảnh ngành Ngân hàng hiện đại, năng động, bản lĩnh và sẵn sàng bứt phá trong kỷ nguyên số.

Phát biểu chỉ đạo tại lễ bế mạc và trao giải Hội thi, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Phạm Đức Ấn cho biết, Hội thi Chuyển đổi số ngành Ngân hàng năm 2026 là một hoạt động có ý nghĩa rất thiết thực hưởng ứng Ngày chuyển đổi số ngành Ngân hàng năm 2026 và là minh chứng sinh động thể hiện quyết tâm của ngành Ngân hàng trong việc cùng cả hệ thống chính trị nỗ lực triển khai có hiệu quả Nghị quyết 57 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia.

Thống đốc cho biết thêm, trong những năm qua, ngành Ngân hàng luôn là một trong những ngành tiên phong trong ứng dụng công nghệ và thúc đẩy chuyển đổi số. Với quan điểm lấy người dân, doanh nghiệp làm trung tâm và trải nghiệm khách hàng là thước đo, ngành Ngân hàng đã đạt được nhiều kết quả tích cực trên cả phương diện thể chế, hạ tầng công nghệ, dữ liệu, thanh toán số, dịch vụ số và bảo đảm an ninh, an toàn hệ thống.

Thông qua phần trình diễn của các đội thi, Thống đốc đánh giá cao việc Hội thi năm nay được tổ chức theo hướng hiện đại, thiết thực và có chiều sâu, từ hình thức sân khấu hóa, ứng dụng công nghệ trong thi đấu đến nội dung kiến thức bao quát các lĩnh vực trọng tâm của chuyển đổi số như dữ liệu số, công nghệ nền tảng, an toàn thông tin, quản trị điều hành và trải nghiệm khách hàng.

Đưa ra các định hướng chỉ đạo thời gian tới, Thống đốc Phạm Đức Ấn tin tưởng, với quyết tâm chính trị cao, tinh thần chủ động đổi mới với sự đồng lòng của toàn ngành, ngành Ngân hàng sẽ tiếp tục giữ vững vai trò tiên phong trong chuyển đổi số quốc gia, góp phần xây dựng nền kinh tế số hiện đại, an toàn và phát triển bền vững.

“Những sáng kiến đóng góp và tinh thần cống hiến của mỗi cá nhân, mỗi đơn vị sẽ tiếp tục là động lực để toàn ngành không ngừng đổi mới, sáng tạo và vươn lên mạnh mẽ trong thời gian tới,” Thống đốc nhấn mạnh.

Được phát động và tổ chức bài bản, 32 đội thi đến từ các ngân hàng, các tổ chức tín dụng và các đơn vị trong ngành với hơn 600 cán bộ trực tiếp tham gia tranh tài trong thời gian một ngày tại Cung Văn hóa Hữu nghị Việt Xô. Các đội thi đã trải qua ba vòng thi gồm: “Kết sức mạnh,” “Chinh phục kỷ nguyên số” và “Kiến tạo tương lai số.”

Giải đặc biệt hội thi Chuyển đổi số ngành Ngân hàng năm 2026 được trao cho Vietcombank với phần thể hiện xuất sắc, toàn diện. (Ảnh: Vietnam+)

Kết quả chung cuộc, giải đặc biệt hội thi Chuyển đổi số ngành Ngân hàng năm 2026 được trao cho Vietcombank với phần thể hiện xuất sắc, toàn diện qua tất cả các vòng thi; giải Nhất thuộc về đội thi đến từ SACOMBANK; 2 giải nhì được trao cho BIDV và TPBank; 3 giải ba là Agribank, Trung tâm Thông tin tín dụng Quốc gia Việt Nam (CIC) và HDBank.

Nhằm khích lệ tinh thần đổi mới sáng tạo, Ban tổ chức còn trao 5 giải khuyến khích cùng 20 giải phong trào cho các tập thể xứng đáng.

Cụ thể: 5 giải khuyến khích gồm các đội thi sau: Bảo hiểm Tiền gửi Việt Nam (DIV), VietinBank, LPBank, MSB và Trường Đại học Ngân hàng Thành phố Hồ Chí Minh.

7 giải văn hóa số gồm: NAPAS, VPBank, Học viện Ngân hàng, Techcombank, Bac A Bank, VietABank và Ngân hàng Chính sách Xã hội Việt Nam (VBSP).

7 giải Sáng tạo số gồm: ACB, BVBank, VAMC, SHB, MoMo, Nam A Bank và VIB.

6 giải bình dân học vụ số gồm: SeABank, NCB, Nhà máy In tiền Quốc gia, Ngân hàng CIMB Việt Nam, MB, Ngân hàng Hợp tác xã Việt Nam (CoopBank).

Hội thi Chuyển đổi số ngành Ngân hàng 2026 đã chính thức khép lại cho thấy tinh thần sẵn sàng thay đổi, chủ động đón đầu công nghệ của tất cả cán bộ, nhân viên toàn ngành. Hội thi đánh dấu sự dịch chuyển chiến lược từ “Xanh hóa” sang “Số hóa” - chiến lược kép để ngành Ngân hàng phát triển bền vững trong kỷ nguyên mới. Những ý tưởng sáng tạo từ hội thi sẽ tiếp tục được các đơn vị nghiên cứu, hiện thực hóa, góp phần tích cực vào tiến trình chuyển đổi số quốc gia./.

