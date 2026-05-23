Việt Nam-Anh thúc đẩy hợp tác phát triển thị trường vốn, trung tâm tài chính quốc tế

Theo thông tin từ Bộ Tài chính, Bộ trưởng Bộ Tài chính Ngô Văn Tuấn vừa có buổi tiếp và làm việc với ông Ian Frew, Đại sứ Liên hiệp Vương quốc Anh và Bắc Ireland tại Việt Nam.

Tại buổi tiếp, Bộ trưởng Ngô Văn Tuấn đánh giá cao những bước phát triển tích cực trong quan hệ hợp tác giữa Việt Nam và Vương quốc Anh thời gian qua, đặc biệt trong các lĩnh vực tài chính, thương mại, đầu tư, giáo dục - đào tạo, ứng phó biến đổi khí hậu và chia sẻ kinh nghiệm xây dựng trung tâm tài chính quốc tế.

“Việt Nam luôn coi trọng và mong muốn tiếp tục tăng cường hợp tác với các đối tác Anh trong phát triển thị trường vốn, chuyển đổi xanh, tài chính xanh và xây dựng trung tâm tài chính quốc tế,” Bộ trưởng Bộ Tài chính khẳng định.

Bộ trưởng Ngô Văn Tuấn đánh giá cao việc hai nước nâng cấp quan hệ lên Đối tác chiến lược toàn diện nhân chuyến thăm chính thức Vương quốc Anh của Tổng Bí thư Tô Lâm; cảm ơn Chính phủ Anh đã hỗ trợ Việt Nam trong phòng, chống dịch COVID-19, ứng phó thiên tai, biến đổi khí hậu cũng như triển khai các chương trình hỗ trợ phát triển tại vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số.

Ông Ian Frew, Đại sứ Liên hiệp Vương quốc Anh và Bắc Ireland tại Việt Nam đánh giá cao mục tiêu tăng trưởng và định hướng phát triển bền vững của Việt Nam trong giai đoạn tới.

Theo Đại sứ Ian Frew, Bộ Tài chính giữ vai trò quan trọng trong quá trình hiện thực hóa các mục tiêu phát triển; đồng thời, nhấn mạnh Vương quốc Anh mong muốn tiếp tục là đối tác đồng hành chặt chẽ với Việt Nam trong các lĩnh vực phát triển thị trường vốn, tài chính xanh và tăng trưởng bền vững.

Cùng với đó, một trong những nội dung trọng tâm cũng được hai bên trao đổi là quá trình xây dựng trung tâm tài chính quốc tế tại Thành phố Hồ Chí Minh và Đà Nẵng.

Đại sứ Ian Frew cho rằng việc phát triển Trung tâm tài chính quốc tế không chỉ góp phần nâng cao vị thế của Việt Nam mà còn tăng cường năng lực cho hệ thống tài chính trong nước, mở rộng các sản phẩm và dịch vụ tài chính phục vụ doanh nghiệp.

Theo Đại sứ Ian Frew, thời gian qua, Vương quốc Anh đã phối hợp với phía Việt Nam trong xây dựng khuôn khổ pháp lý cho Trung tâm tài chính quốc tế thông qua các hoạt động hỗ trợ kỹ thuật, chia sẻ kinh nghiệm từ tổ chức TheCityUK cùng các đoàn chuyên gia tài chính Anh.

“Phía Anh khẳng định sẵn sàng tiếp tục hỗ trợ Việt Nam hoàn thiện khung pháp lý, kết nối chuyên gia và các thành viên thị trường nhằm xây dựng mô hình Trung tâm tài chính phù hợp với điều kiện thực tiễn,” Đại sứ Ian Frew cho hay.

Bộ trưởng Ngô Văn Tuấn cho biết Vương quốc Anh đã tích cực hỗ trợ Việt Nam trong quá trình xây dựng khung pháp lý cho Trung tâm tài chính quốc tế tại Thành phố Hồ Chí Minh và Đà Nẵng. Theo Bộ trưởng, Trung tâm tài chính sớm đi vào vận hành, Việt Nam cần tiếp tục hoàn thiện thể chế pháp lý và chuẩn bị nguồn nhân lực chất lượng cao.

Bộ Tài chính đề nghị phía Anh tiếp tục chia sẻ thêm kinh nghiệm từ mô hình phát triển của Trung tâm tài chính London; đồng thời, phối hợp phân tích sâu hơn về lợi thế cạnh tranh, điểm khác biệt và những thách thức của Việt Nam so với các trung tâm tài chính trong khu vực. Qua đó, Việt Nam có thể lựa chọn mô hình hoạt động và các sản phẩm, dịch vụ tài chính phù hợp nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh.

Bộ trưởng Ngô Văn Tuấn cũng đề xuất hai bên sớm thành lập nhóm công tác chung để chuẩn bị cho các cuộc trao đổi kỹ thuật chuyên sâu, hướng tới chuyến thăm Việt Nam của Thị trưởng khu tài chính London dự kiến diễn ra vào tháng 9 tới.

Liên quan đến phát triển tài chính xanh, Bộ trưởng Ngô Văn Tuấn cho biết, để đạt mục tiêu tăng trưởng trên 10% trong 5-10 năm tới, nhu cầu vốn đầu tư của Việt Nam sẽ ở mức rất lớn. Trong bối cảnh đó, Việt Nam đang nghiên cứu đa dạng hóa các kênh huy động vốn quốc tế; trong đó, tài chính xanh được xác định là lĩnh vực có nhiều tiềm năng và có thể trở thành sản phẩm chiến lược của Trung tâm tài chính quốc tế trong tương lai.

Tuy nhiên, theo Bộ trưởng Bộ Tài chính, việc tiếp cận và sử dụng hiệu quả nguồn vốn tài chính xanh vẫn còn nhiều thách thức, đặc biệt trong việc xác định các dự án và doanh nghiệp đáp ứng tiêu chuẩn xanh, có khả năng triển khai và giải ngân hiệu quả.

Bộ trưởng đề nghị Vương quốc Anh hỗ trợ kết nối các doanh nghiệp, tổ chức có kinh nghiệm trong lĩnh vực tài chính xanh nhằm giúp Việt Nam nâng cao năng lực huy động và sử dụng hiệu quả nguồn vốn này.

Đại sứ Ian Frew cho biết Vương quốc Anh đã ký biên bản ghi nhớ với Việt Nam về hợp tác tài chính xanh; đồng thời, đang phối hợp triển khai nhiều sáng kiến liên quan đến chuyển dịch năng lượng công bằng (JETP), huy động vốn cho các dự án năng lượng tái tạo và hạ tầng bền vững.

Hiện, Bộ Tài chính Việt Nam giữ vai trò quan trọng trong điều phối nguồn vốn ODA cũng như thúc đẩy các cơ chế tài chính phục vụ chuyển đổi xanh.

“Phía Anh mong muốn tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Bộ Tài chính trong triển khai các chương trình hợp tác thời gian tới, đồng thời hỗ trợ phát triển thị trường vốn, thúc đẩy nâng hạng thị trường chứng khoán và tăng cường kết nối doanh nghiệp Việt Nam với các tổ chức tài chính, nhà đầu tư quốc tế,” Đại sứ Ian Frew nhấn mạnh./.

