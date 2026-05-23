Lào Cai: Khởi công, khánh thành nhiều dự án y tế, đô thị và du lịch quan trọng

Chiều 23/5, xã Bắc Hà, tỉnh Lào Cai tổ chức khánh thành công trình Trung tâm Y tế khu vực Bắc Hà; khởi công dự án Khu nhà ở kết hợp Làng văn hóa du lịch phía Nam hồ Na Cồ.

Dự buổi lễ có bà Giàng Thị Dung, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Lào Cai.

Công trình Trung tâm Y tế khu vực Bắc Hà có tổng mức đầu tư là 253 tỷ đồng, quy mô 250 giường bệnh, trên diện tích hơn 5,1ha. Công trình gồm khu khám chữa bệnh, điều trị nội trú, chẩn đoán hình ảnh, cấp cứu, hồi sức tích cực cùng hệ thống hạ tầng kỹ thuật, trang thiết bị đồng bộ, hiện đại.

Dự án Khu nhà ở kết hợp Làng văn hóa du lịch phía Nam hồ Na Cồ có tổng mức đầu tư hơn 572 tỷ đồng, diện tích trên 61.700m2, quy mô 100 căn nhà ở liền kề kết hợp phát triển không gian văn hóa, du lịch.

Tại buổi lễ, ông Bùi Minh Hải, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Bắc Hà cho biết, việc đưa Trung tâm Y tế khu vực Bắc Hà vào hoạt động sẽ mở ra điều kiện thuận lợi hơn cho công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân trên địa bàn và khu vực lân cận. Người dân được tiếp cận dịch vụ y tế chất lượng cao ngay tại địa phương, giảm khó khăn trong việc chuyển tuyến khám, chữa bệnh.

Với dự án Khu nhà ở kết hợp Làng văn hóa du lịch phía Nam hồ Na Cồ, theo ông Bùi Minh Hải, đây là dự án có ý nghĩa quan trọng đối với phát triển đô thị và du lịch của địa phương. Khi hoàn thành, dự án sẽ góp phần thay đổi diện mạo khu vực phía nam hồ Na Cồ, tạo việc làm, thúc đẩy phát triển dịch vụ, thương mại và du lịch.

Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Bắc Hà cũng khẳng định, địa phương sẽ tiếp tục đồng hành, tạo điều kiện thuận lợi cho nhà đầu tư trong quá trình triển khai dự án; đồng thời tăng cường giám sát, bảo đảm thực hiện đúng quy hoạch, giữ gìn môi trường và đời sống của người dân khu vực xung quanh.

Việc đồng loạt triển khai, khởi công và xúc tiến nhiều dự án trong lĩnh vực y tế, đô thị và du lịch được kỳ vọng sẽ tạo thêm động lực phát triển cho xã Bắc Hà trong giai đoạn tới; từng bước hình thành không gian đô thị, dịch vụ và du lịch đồng bộ, khai thác hiệu quả tiềm năng, lợi thế của địa phương./.

