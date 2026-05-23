Lan tỏa yêu thương đến trẻ em có hoàn cảnh khó khăn

Ngày Quốc tế Thiếu nhi 1/6 và Tháng hành động vì trẻ em năm 2026, nhiều địa phương trong cả nước thực hiện các hoạt động chăm lo đến các em thiếu nhi, học sinh, thể hiện sự sẻ chia đầy trách nhiệm, giàu tính nhân văn đối với thế hệ trẻ.

Cùng đồng hành để trẻ tự tin bước tiếp

Ngày 23/5, Trung tâm Công tác xã hội - Giáo dục dạy nghề Thiếu niên Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp Quỹ Bảo trợ trẻ em Bình Dương tổ chức chương trình “Nụ cười tuổi thơ” với nhiều hoạt động thăm hỏi, tặng quà và vui chơi dành cho trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt.

Bà Nguyễn Thị Thùy Dương, Phó Giám đốc Trung tâm Công tác xã hội- Giáo dục dạy nghề Thiếu niên Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, Chương trình có sự đồng hành của các sở, ngành thành phố cùng nhiều đơn vị, tổ chức, cá nhân thiện nguyện với mong muốn lan tỏa tinh thần “Lắng nghe trẻ em bằng trái tim - Bảo vệ trẻ em bằng hành động”.

Tham gia chương trình, hàng trăm thiếu nhi có hoàn cảnh đặc biệt hòa mình vào không khí sôi động của ngày hội; tham gia các trò chơi dân gian, giao lưu văn hóa-văn nghệ và nhận nhiều phần quà từ các đơn vị tổ chức cùng các nhà hảo tâm.

Các em cũng đã thưởng thức tiết mục kịch đặc sắc “Tấm, Cám” của Nhóm kịch Mặt trời bé con; giao lưu, chia sẻ những nỗ lực, vượt khó, phấn đấu học tập để mai sau thành người có ích cho cộng đồng, cho xã hội.

Tháng 6, tháng hành động vì trẻ em, cũng là thời điểm toàn xã hội dành nhiều sự quan tâm hơn cho trẻ, đặc biệt là những em nhỏ kém may mắn. Những nụ cười và sự sẻ chia từ cộng đồng sẽ tiếp thêm động lực để các em vượt qua khó khăn, nỗ lực học tập và hướng tới tương lai tốt đẹp hơn.

Cũng ngày 23/5, Trung tâm Khởi nghiệp Sáng tạo Thành phố Hồ Chí Minh cùng Hệ thống Giáo dục Mầm non Quốc tế Wisdomland World School tổ chức tọa đàm “Chuẩn bị tốt tâm thế cho trẻ 5 tuổi bước vào lớp 1.”

Đây là dịp để các chuyên gia giáo dục, nhà trường và phụ huynh cùng trao đổi về việc chuẩn bị cho trẻ các yếu tố tâm lý, thể chất, trí tuệ, kỹ năng xã hội và khả năng thích nghi trước khi bước vào môi trường tiểu học.

Theo bà Iride Sorace, Giám đốc Học thuật Hệ thống Wisdomland World School kiêm Tổng Hiệu trưởng Cơ sở Đảo Kim Cương, giai đoạn chuyển tiếp vào lớp 1 có ý nghĩa quan trọng đối với sự phát triển toàn diện của trẻ.

Nhiều phụ huynh hiện nay vẫn chú trọng dạy trước kiến thức như đọc, viết, làm toán mà chưa quan tâm đúng mức đến việc chuẩn bị tâm thế và kỹ năng thích nghi cho con.

Để giúp trẻ sẵn sàng bước vào giai đoạn mới, bà Iride Sorace cho rằng gia đình cần dành thời gian trò chuyện, lắng nghe và tạo cho trẻ cảm giác tích cực khi nhắc đến môi trường học tập mới.

Phụ huynh cũng nên rèn cho trẻ các kỹ năng cơ bản như tự phục vụ, quản lý thời gian, làm việc nhóm và xử lý cảm xúc. Bên cạnh vai trò của gia đình, nhà trường cần xây dựng môi trường giáo dục thân thiện, giảm áp lực thành tích và khuyến khích trẻ phát triển tự nhiên thông qua trải nghiệm.

Ở góc độ tâm lý học, Tiến sỹ Phạm Thị Thúy, Giảng viên Học viện Chính trị khu vực II nhấn mạnh, nhấn mạnh vai trò cốt lõi của gia đình như một điểm tựa tinh thần và cho rằng hành trang quan trọng nhất của trẻ không nằm ở việc học trước kiến thức mà ở năng lực thích ứng và tâm lý vững vàng.

Thay vì tạo áp lực điểm số, cha mẹ cần trở thành điểm tựa thấu cảm để giúp trẻ bước vào môi trường mới với sự tự tin và niềm vui khám phá.

Cùng quan điểm, Thạc sỹ Nguyễn Thị Ngọc Nuôi, Giảng viên Khoa Giáo dục Mầm non, Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh nhấn mạnh vai trò của nhà trường trong việc xây dựng môi trường học tập an toàn, thân thiện và giàu tính kết nối để trẻ cảm thấy được yêu thương, tôn trọng.

“Quá trình chuyển tiếp từ mầm non lên tiểu học sẽ nhẹ nhàng hơn nếu trẻ được làm quen sớm với không gian trường lớp, giáo viên và các hoạt động học tập thông qua trải nghiệm thực tế. Sự phối hợp chặt chẽ giữa gia đình và nhà trường sẽ giúp trẻ tự tin hơn, tạo nền tảng cho quá trình học tập và phát triển lâu dài,” bà Nuôi chia sẻ.

Tại tọa đàm, nhiều chuyên gia và phụ huynh cho rằng giai đoạn chuyển tiếp từ mầm non lên tiểu học không chỉ là thay đổi môi trường học tập mà còn là bước ngoặt về tâm lý, cảm xúc của trẻ.

Các chuyên gia khuyến nghị phụ huynh cần dành thời gian lắng nghe, trò chuyện, khuyến khích trẻ bày tỏ cảm xúc; đồng thời rèn cho trẻ thói quen sinh hoạt điều độ, kỹ năng tự phục vụ và sự tự tin để chủ động thích nghi với môi trường mới.

Đồng thời khẳng định điều quan trọng nhất là để trẻ cảm nhận được sự yêu thương và đồng hành từ gia đình, thầy cô để phát triển tự nhiên, toàn diện và tự tin trên hành trình học tập phía trước.

Trao tặng 300 xe đạp cho học sinh khó khăn

Chiều 23/5, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Vĩnh Long phối hợp với Ban liên lạc Đồng hương Vĩnh Long tại Hà Nội và Câu lạc bộ ACE Charity Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức “Hành trình tiếp sức đến trường” lần thứ nhất năm 2026 cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn.

Tại chương trình, Ban Tổ chức đã trao 300 xe đạp và 6.000 quyển vở cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn, góp phần hỗ trợ các em có thêm điều kiện đến trường, tiếp tục học tập.

Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Vĩnh Long Nguyễn Thị Hồng Nhung cho biết, Chương trình không chỉ trao tặng những chiếc xe đạp, quyển vở mà còn gửi gắm tình yêu thương, niềm tin và sự đồng hành dành cho các em học sinh trên hành trình vượt khó đến trường.

Đối với nhiều em học sinh, chiếc xe đạp không đơn thuần là phương tiện đi lại mà còn là nguồn động viên thiết thực, giúp các em giảm bớt khó khăn, có thêm động lực để vững tin học tập và nuôi dưỡng ước mơ.

Sự sẻ chia đầy trách nhiệm và nhân văn của các đơn vị không chỉ hỗ trợ về vật chất mà còn lan tỏa những giá trị tốt đẹp, góp phần chắp cánh cho những ước mơ tiếp tục vươn xa.

Tỉnh Vĩnh Long mong muốn, thời gian tới tiếp tục nhận được sự đồng hành của các tổ chức, doanh nghiệp, nhà hảo tâm; đồng thời đề nghị các cấp, các ngành, nhà trường và gia đình tiếp tục quan tâm, tạo điều kiện tốt nhất để các em được học tập, rèn luyện và phát triển toàn diện.

Đại diện các đơn vị tài trợ cho biết, những chiếc xe đạp trao tặng không chỉ mang giá trị vật chất mà còn là sự đồng hành, sẻ chia về tinh thần, giúp các em học sinh có thêm điều kiện đến trường, giảm bớt vất vả trên hành trình học tập hàng ngày.

Chương trình thể hiện trách nhiệm của cộng đồng trong chăm lo cho thế hệ trẻ, động viên các em nỗ lực vượt qua khó khăn, tiếp tục nuôi dưỡng ước mơ, vươn lên trong học tập./.

