Xử phạt tài xế xe ben làm đá rơi xuống đường khiến nhiều người bị ngã

Ngày 23/5, theo tin từ Công an thành phố Cần Thơ, Phòng Cảnh sát giao thông thành phố đã mời làm việc, lập biên bản xử phạt vi phạm hành chính đối với ông Trần P.T. là tài xế điều khiển xe ben làm đá rơi xuống đường khiến nhiều người đi xe máy bị ngã trên cầu Đầu Sấu, phường An Bình.

Trước đó, vào chiều tối 17/5, một xe ben chở vật liệu xây dựng lưu thông qua cầu Đầu Sấu, đường Trần Hoàng Na (phường An Bình), làm rơi vãi nhiều đá xây dựng xuống mặt đường, kéo dài hàng chục mét.

Do trời tối, tầm nhìn hạn chế, nhiều người điều khiển xe máy không kịp quan sát nên đã phanh gấp, dẫn đến trượt bánh xe và ngã khi lưu thông qua khu vực này.

Sự cố còn làm cho nhiều phương tiện lưu thông qua cầu phải giảm tốc độ hoặc dừng lại để tránh khu vực đá rơi vãi, khiến giao thông ùn ứ cục bộ trong một khoảng thời gian.

Nhiều người điều khiển xe máy không kịp quan sát nên đã phanh gấp, dẫn đến trượt bánh xe và ngã. (Ảnh: TTXVN phát)

Ngay sau khi nhận được tin báo, lực lượng Công an và các đơn vị chức năng nhanh chóng có mặt tại hiện trường để điều tiết giao thông, hỗ trợ người bị nạn, đồng thời tổ chức quét dọn, thu gom số đá rơi vãi, giúp bảo đảm an toàn cho người tham gia giao thông.

Qua trích xuất camera, Phòng Cảnh sát giao thông Công an thành phố Cần Thơ xác định ông Trần P.T. là người điều khiển phương tiện chở vật liệu xây dựng làm rơi vãi trên đường nên đã tiến hành mời làm việc, lập biên bản vi phạm hành chính.

Căn cứ mức độ vi phạm và Điều 17 của Nghị định số 168/2024/NĐ-CP, cơ quan chức năng quyết định xử phạt ông Trần P.T. số tiền 3.000.000 đồng, bên cạnh đó, ông còn bị trừ 2 điểm giấy phép lái xe./.

