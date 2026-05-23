Yêu cầu tăng tốc hoàn thiện giao thông trục Tây Thăng Long

Chiều 23/5, kiểm tra thực địa Dự án đường Tây Thăng Long và trục Hồ Tây-Ba Vì, Bí thư Thành ủy Hà Nội Trần Đức Thắng yêu cầu tập trung tháo gỡ vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ đầu tư đồng bộ các tuyến giao thông động lực phía Tây Thủ đô; trong đó, đường Tây Thăng Long cần bảo đảm kết nối liên thông toàn tuyến đến Vành đai 5, phấn đấu hoàn thành trong năm 2027; còn trục Hồ Tây-Ba Vì cần khẩn trương rà soát hướng tuyến, hoàn thiện quy hoạch và đề xuất hình thức đầu tư phù hợp.

Theo báo cáo của chủ đầu tư dự án, tuyến đường Tây Thăng Long có tổng chiều dài khoảng 34,17 km, điểm đầu tại đường Võ Chí Công, điểm cuối giao Quốc lộ 32, đi qua địa bàn 10 xã, phường của Hà Nội.

Theo định hướng Quy hoạch Thủ đô tầm nhìn 100 năm, đoạn tuyến ngoài Vành đai 4 được điều chỉnh mặt cắt ngang từ 40 m lên 80 m nhằm đáp ứng nhu cầu phát triển lâu dài.

Hiện dự án được chia thành 9 đoạn đầu tư; trong đó, 3 đoạn đã hoàn thành và đưa vào khai thác, 2 đoạn đang thi công, 1 đoạn chuẩn bị khởi công và 3 đoạn đang trong giai đoạn chuẩn bị đầu tư.

Đến nay, toàn tuyến đã đưa vào sử dụng khoảng 6,08 km; khoảng 9 km đang được triển khai thi công. Hầm chui nút giao Tây Thăng Long - Vành đai 3 dài 0,92 km dự kiến khởi công trong tháng 8/2026.

Đối với đoạn từ Vành đai 3 đến đường Văn Tiến Dũng, việc giải phóng mặt bằng cơ bản hoàn thành, khối lượng thi công đạt khoảng 65%. Đoạn từ Vành đai 3,5 đến kênh Đan Hoài đã hoàn thành khoảng 95,5% giải phóng mặt bằng, thi công đạt khoảng 20,9% khối lượng và dự kiến hoàn thành trong quý 4/2026.

Tuy nhiên, quá trình triển khai vẫn gặp một số khó khăn do toàn tuyến chưa được đầu tư đồng bộ, còn chia thành nhiều đoạn với các chủ đầu tư khác nhau, ảnh hưởng đến hiệu quả kết nối tổng thể.

Kiểm tra thực địa dự án, Bí thư Thành ủy Hà Nội Trần Đức Thắng ghi nhận nỗ lực của Ủy ban Nhân dân thành phố và các đơn vị liên quan trong việc triển khai dự án. Đồng thời yêu cầu Đảng ủy Ủy ban Nhân dân thành phố chỉ đạo các sở, ngành, địa phương tập trung tháo gỡ khó khăn, đẩy nhanh tiến độ toàn tuyến, bảo đảm đầu tư đồng bộ và kết nối liên thông đến Vành đai 5, khu vực cầu Vĩnh Thịnh; phấn đấu hoàn thành toàn tuyến trong năm 2027.

Bí thư Thành ủy Hà Nội cũng yêu cầu khẩn trương hoàn thiện thủ tục đầu tư các đoạn tuyến còn lại, thống nhất giao Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông thành phố làm đầu mối tổ chức thực hiện dự án tổng thể.

Cùng ngày, đoàn công tác đã kiểm tra thực địa tuyến trục Hồ Tây-Ba Vì - một trong 9 trục động lực phát triển của Quy hoạch Thủ đô. Tuyến đường có tổng chiều dài 39,43 km, đi qua địa bàn 15 xã, phường, được quy hoạch với mặt cắt ngang từ 48 m đến 100 m và dự kiến bố trí tuyến đường sắt đô thị số 8 trong phạm vi hành lang tuyến.

Theo quy hoạch, tuyến Hồ Tây-Ba Vì sẽ kết nối khu vực trung tâm Thủ đô với đô thị phía Tây, khu vực Hòa Lạc và Vườn quốc gia Ba Vì; đồng thời tạo không gian phát triển cho kinh tế tri thức, khoa học công nghệ, giáo dục và kết nối các giá trị văn hóa giữa Thăng Long và xứ Đoài.

Hiện nay, trên toàn tuyến mới có khoảng 2,54 km đã được đưa vào khai thác thông qua tuyến đường Hoàng Quốc Việt hiện trạng; khoảng 0,67 km đang được triển khai trong Dự án hầm chui Hoàng Quốc Việt kéo dài kết nối phố Trần Vỹ. Hơn 36 km còn lại chưa được đầu tư theo quy hoạch.

Đối với Dự án hầm chui Hoàng Quốc Việt kéo dài, thành phố dự kiến khởi công vào ngày 19/8/2026 và hoàn thành trong quý 2/2027. Riêng đoạn từ Vành đai 4 đến Vành đai 5 hiện đang được nghiên cứu theo hình thức đối tác công tư (PPP), Sở Tài chính Hà Nội đang tổng hợp, hoàn thiện các nội dung liên quan.

Đánh giá ý nghĩa của dự án, Bí thư Thành ủy Trần Đức Thắng nhấn mạnh việc sớm đầu tư hoàn thiện tuyến Hồ Tây-Ba Vì là yêu cầu cấp thiết nhằm mở rộng không gian phát triển, tăng cường kết nối vùng phía Tây và tạo động lực tăng trưởng mới cho Thủ đô trong giai đoạn tới.

Trên cơ sở đó, Bí thư Thành ủy đề nghị Đảng ủy Ủy ban Nhân dân thành phố chỉ đạo các cơ quan chức năng khẩn trương rà soát tổng thể hướng tuyến, hoàn thiện công tác quy hoạch và đề xuất phương án đầu tư phù hợp để sớm triển khai dự án./.

