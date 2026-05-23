Boeing thắng kiện trong vụ xét xử liên quan đến dòng máy bay 737 MAX

Ngày 22/5, tập đoàn Boeing (Mỹ) đã thắng kiện trong vụ tranh chấp với hãng hàng không Ba Lan LOT sau khi bồi thẩm đoàn tại Seattle ra phán quyết hãng chế tạo máy bay này không phải chịu trách nhiệm bồi thường doanh thu bị thiệt hại trong vụ kiện liên quan đến dòng máy bay 737 MAX.

Theo hồ sơ tòa án, bồi thẩm đoàn tại Tòa án liên bang Seattle quyết định bác bỏ các cáo buộc cho rằng Boeing đã cố tình che giấu các vấn đề an toàn của dòng máy bay 737 MAX.

Hãng Boeing đã lập tức bày tỏ đồng tình với phán quyết của bồi thẩm đoàn.

Boeing bị hàng không Ba Lan đệ đơn kiện yêu cầu bồi thường 250 triệu USD cho khoản doanh thu bị mất trong thời gian 20 tháng phải ngừng hoạt động các máy bay 737 MAX năm 2019-2020.

LOT cho rằng Boeing phải chịu trách nhiệm đền bù thiệt hại kinh doanh này sau 2 vụ tai nạn của hãng hàng không Lion Air năm 2018 và Ethiopian Airlines năm 2019 khiến tổng cộng 346 người thiệt mạng.

Boeing thừa nhận Hệ thống Tăng cường Tính năng Điều khiển Máy bay (MCAS) bị lỗi góp phần gây ra 2 vụ tai nạn và đã cho nâng cấp hệ thống, động thái mở đường cho Cục Hàng không Liên bang Mỹ đồng ý cho dòng máy bay 737 MAX hoạt động trở lại.

Đây là vụ kiện đầu tiên của một hãng hàng không nhằm vào Boeing liên quan đến máy bay MAX được đưa ra xét xử. Hiện nhà sản xuất máy bay Mỹ đang phải đối mặt với hàng loạt vụ kiện từ các thành viên gia đình của các nạn nhân, với phần lớn trong số này được giải quyết ngoài tòa án./.

