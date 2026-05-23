Nổ mỏ than ở Trung Quốc, hàng chục người thiệt mạng

Tai nạn xảy ra tại mỏ than ở huyện Tẩm Nguyên (Trung Quốc), bắt nguồn từ một vụ nổ khí gas trong hầm mỏ, khi có tổng cộng 247 công nhân đang làm việc dưới lòng đất.

Ít nhất 90 người đã thiệt mạng trong một vụ nổ khí gas đặc biệt nghiêm trọng tại mỏ than ở tỉnh Sơn Tây, miền Bắc Trung Quốc trong tối 22/5.

Đây được xem là một trong những thảm họa khai khoáng nghiêm trọng nhất nước này trong nhiều năm qua.

Trước đó, nồng độ khí carbon monoxide độc hại tại khu vực được xác định đã vượt ngưỡng an toàn.

Ban đầu, giới chức địa phương ghi nhận 8 trường hợp tử vong và hàng chục người mắc kẹt. Tuy nhiên, đến trưa 23/5, số người thiệt mạng đã tăng lên 90 người, trong khi vẫn còn 9 công nhân mất tích đang được lực lượng cứu hộ tìm kiếm khẩn cấp.

Hơn 700 nhân viên cứu hộ và y tế đã được huy động tới hiện trường. Ngoài ra, 123 người đã được đưa tới bệnh viện điều trị./.