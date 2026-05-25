Nhật Bản: Hàng chục người có triệu chứng khó chịu sau vụ nghi phát tán chất lạ

Ngày 25/5, ít nhất 1 người đã được đưa tới bệnh viện và khoảng 20 người khác có triệu chứng khó chịu sau khi một người đàn ông bị nghi đã phun một chất lạ gần khu phức hợp thương mại tại khu mua sắm Ginza ở thủ đô Tokyo của Nhật Bản.

Cảnh sát cho biết đã nhận được cuộc gọi khẩn cấp báo về một “mùi hăng nồng” tại trung tâm thương mại Ginza Six vào giữa trưa.

Nghi phạm được cho là đã rời khỏi hiện trường trước khi lực lượng chức năng có mặt.

Vụ việc xảy ra tại khu vực cách ga tàu điện ngầm Ginza khoảng 200m về phía Tây Nam.

Cảnh sát hiện đang tiến hành truy tìm người này cũng như xác định loại chất đã được sử dụng./.

