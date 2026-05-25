Pháp cảnh báo nguy cơ say nắng và tử vong khi chơi thể thao trong đợt nắng nóng

Bộ Thể thao, Thanh niên và Đời sống Cộng đồng Pháp đã kêu gọi người dân hết sức cảnh giác khi tham gia các hoạt động thể thao trong bối cảnh nhiều khu vực tại Pháp đang ghi nhận nhiệt độ đặc biệt cao.



Theo phóng viên TTXVN tại Paris, cảnh báo được đưa ra sau khi 1 người tham gia giải chạy Pyrénéenne ở Paris tử vong ngày 24/5. Cùng ngày, một sự kiện thể thao khác tại Maisons-Alfort, tỉnh Val-de-Marne, cũng phải tạm dừng theo yêu cầu của lực lượng chức năng sau khi khoảng 10 vận động viên phải nhập viện trong tình trạng nguy kịch.



Các chuyên gia y tế cảnh báo trong điều kiện nắng nóng cực độ, hoạt động thể thao có thể gây nguy hiểm ngay cả với người trẻ và người có sức khỏe tốt. Nguy cơ đáng lo ngại nhất là hiện tượng say nắng do gắng sức.

Khi vận động mạnh, tim đập nhanh hơn, thân nhiệt tăng, mạch máu giãn ra để đưa máu ra bề mặt da nhằm thải nhiệt qua mồ hôi.

Tuy nhiên, nếu môi trường quá nóng, đặc biệt trong điều kiện độ ẩm cao, mồ hôi khó bay hơi, khiến cơ thể không thể tự làm mát hiệu quả và dễ rơi vào tình trạng quá tải nhiệt.



Độ ẩm được xem là yếu tố đặc biệt nguy hiểm. Mồ hôi chỉ có tác dụng hạ nhiệt khi có thể bay hơi khỏi bề mặt da. Nếu không khí đã bão hòa hơi nước, mồ hôi chỉ chảy trên da mà không làm mát cơ thể.

Trong một số điều kiện cực đoan, nhiệt độ cao kết hợp độ ẩm lớn có thể đe dọa tính mạng nếu không có biện pháp hạ nhiệt kịp thời.



Say nắng do gắng sức có thể diễn biến đột ngột và khó dự báo, do phụ thuộc vào nhiều yếu tố như thể trạng, mức độ mệt mỏi, tình trạng nhiễm trùng gần đây, thuốc đang sử dụng, bức xạ Mặt Trời và độ ẩm môi trường. Các trường hợp nặng có thể gây viêm toàn thân, rối loạn đông máu, tổn thương mạch máu, suy đa cơ quan, thậm chí để lại biến chứng thần kinh và tim mạch lâu dài.

Giới chuyên gia khuyến cáo, khi phát hiện người có dấu hiệu say nắng, ưu tiên hàng đầu là làm mát ngay lập tức, không chờ lực lượng cấp cứu.

Người bị say nắng cần được đưa vào nơi thoáng mát, làm ướt cơ thể, tắm nước lạnh hoặc ngâm trong nước lạnh nếu có điều kiện. Không nên sử dụng thuốc hạ sốt trong trường hợp này.



Bộ Thể thao Pháp cũng khuyến nghị người dân tránh chạy bộ, chơi tennis hoặc tập luyện cường độ cao vào những giờ nóng nhất trong ngày; đồng thời điều chỉnh lịch tập, giảm cường độ vận động, uống đủ nước và đặc biệt chú ý tới trẻ em, người cao tuổi cũng như những người từng có tiền sử không dung nạp nhiệt./.

