Đồng Tháp: Mưa dông làm đổ ngã nhiều cây xanh ở phường Cao Lãnh

Khoảng 15 giờ 30 phút, ngày 20/6, tại khu vực trung tâm phường Cao Lãnh (tỉnh Đồng Tháp) xuất hiện cơn mưa lớn kèm theo dông lốc làm đổ ngã nhiều cây xanh, gây mất điện cục bộ một số khu vực.

Ghi nhận của phóng viên Thông tấn xã Việt Nam, cơn mưa lớn kèm dông lốc quét qua làm gãy nhánh, tróc gốc nhiều cây xanh trên một số tuyến đường trong nội ô phường Cao Lãnh như: Nguyễn Huệ, Trương Định, Lý Thường Kiệt, Lê Văn Hoanh, Nguyễn Văn Sành, Đặng Văn Bình, Trần Hưng Đạo…

Có trường hợp cây xanh bật gốc ngã đè lên xe ôtô đang đỗ ven đường. Cán bộ, chiến sỹ Trung đoàn BB320 cũng đã đến phối hợp cùng các lực lượng chức năng ở địa phương khắc phục hậu quả dông lốc.

Trụ điện và cây xanh đổ ngã, gây mất điện cục bộ một số khu vực. Lực lượng của ngành điện lực nhanh chóng có mặt để xử lý, khắc phục hậu quả nhằm đảm bảo an toàn điện và sớm cấp lại điện cho người dân.

Theo ông Bùi Quốc Nam, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường Cao Lãnh, ngay sau khi xảy ra dông lốc, Ủy ban Nhân dân phường chỉ đạo ngành chuyên môn phối hợp các lực lượng liên quan tổ chức khắc phục hậu quả; nhanh chóng cắt tỉa, thu dọn cây xanh ngã đổ ven đường để các tuyến đường sớm thông suốt, tạo điều kiện cho người và phương tiện lưu thông thuận lợi, an toàn.

Phường chưa ghi nhận thiệt hại về người và đang đánh giá, tổng hợp thiệt hại do trận dông lốc gây ra.

Theo Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh Đồng Tháp, mưa dông xảy ra ở nhiều xã, phường trong tỉnh; lượng mưa phổ biến từ 5-15mm, có nơi trên 20mm.

Ông Khương Lê Bình, Giám đốc Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh Đồng Tháp cho biết, vào mùa mưa, thường xuất hiện các cơn mưa kèm theo dông lốc, sấm sét hết sức nguy hiểm. Đài khí tượng thủy văn tỉnh thường xuyên phát hành các bản tin cảnh báo mưa, dông trên địa bàn và gửi lên các nhóm chỉ đạo phòng, chống thiên tai và các kênh thông tin của tỉnh. Người dân nên chủ động gia cố, chằng chéo nhà cửa, nhất là phần mái nhà; chặt mé những cây già cỗi, dễ gãy đổ khi có gió lớn.

Năm 2025, trên địa bàn tỉnh có 26 trận mưa lớn kèm dông lốc, sét, làm 2 người tử vong, 23 người bị thương, sập và tốc mái 819 căn nhà; đồng thời, làm hư hại nhiều tài sản, cây ăn quả và hoa màu, ước tính thiệt hại do dông lốc, sét trị giá gần 35 tỷ đồng.

Từ giữa tháng 4/2026 đến nay, trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp xảy ra 4 vụ dông lốc nghiêm trọng, làm sập và tốc mái hơn 140 căn nhà; tốc mái 5 phòng học…; ước tính giá trị thiệt hại hơn 2,3 tỷ đồng./.