Thành phố Hồ Chí Minh đối mặt nguy cơ ngập úng do mưa dông

Những cơn mưa lớn xuất hiện liên tiếp trong hai ngày qua đã khiến nhiều khu vực tại Thành phố Hồ Chí Minh bị ngập úng cục bộ, gây khó khăn cho việc đi lại của người dân.

Dù dự báo lượng mưa sẽ giảm dần trong những ngày tới, các chuyên gia cảnh báo nguy cơ ngập úng vẫn hiện hữu khi mưa chiều tiếp tục xuất hiện trong bối cảnh triều cường đang ở mức cao.

Chiều 16/6, nhiều khu vực ở Thành phố Hồ Chí Minh xuất hiện mưa dông trên diện rộng. Theo dữ liệu từ ảnh mây vệ tinh, radar thời tiết và hệ thống định vị sét, các vùng mây đối lưu phát triển mạnh đã gây mưa rào kèm dông, sét tại nhiều địa bàn như Bình Tiên, Phú Định, Tăng Nhơn Phú, Đông Hòa, Dĩ An, Tân Đông Hiệp, Bắc Tân Uyên,...

Theo Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Nam Bộ, trong khoảng vài giờ tiếp theo, các đám mây đối lưu tiếp tục phát triển và mở rộng sang các phường Tân Định, Bến Thành, Cầu Ông Lãnh, An Khánh, Bình Trưng, Long Bình cùng nhiều khu vực lân cận. Lượng mưa phổ biến từ 10-30 mm, có nơi trên 50 mm, đủ khả năng gây ngập cục bộ tại các khu vực thấp trũng hoặc nơi hệ thống thoát nước quá tải.

Tại một số tuyến đường Quốc Hương, Nguyễn Cơ Thạch ở phường An Khánh, hay một số khu vực phường An Lạc, Chánh Hưng, Phú Định,… người dân tiếp tục chứng kiến cảnh nước dâng nhanh sau các trận mưa lớn vào buổi chiều.

Anh Phạm Văn Hội, tài xế công nghệ cho biết mưa đầu mùa năm nay xuất hiện với cường độ khá lớn. Có những đoạn đường chỉ mưa khoảng hơn một giờ là nước đã ngập lên gần nửa bánh xe. Điều đáng lo là mưa thường rơi vào đúng giờ tan tầm nên giao thông ùn ứ kéo dài, người dân rất vất vả khi di chuyển.

Trao đổi với phóng viên TTXVN, chuyên gia khí tượng Lê Thị Xuân Lan cho biết, Thành phố Hồ Chí Minh đã bước vào mùa mưa gần một tháng. Nguyên nhân gây ra các đợt mưa lớn trong những ngày qua là do gió mùa Tây Nam đang hoạt động với cường độ trung bình, tạo điều kiện thuận lợi cho mây dông phát triển mạnh.

Theo bà Lê Thị Xuân Lan, thời tiết Nam Bộ hiện mang đặc trưng của giai đoạn đầu mùa mưa với hình thái sáng nắng, chiều mưa. Sự chênh lệch nhiệt độ giữa các thời điểm trong ngày khiến các cơn dông thường phát triển nhanh, đi kèm gió giật và sấm sét.

Một số nơi xuất hiện mưa vừa nhưng cũng có khu vực ghi nhận mưa rất to trong thời gian ngắn. Tuy diện tích mưa hiện chỉ chiếm khoảng một nửa địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh nhưng do cường độ mưa lớn nên vẫn có thể gây ngập cục bộ ở nhiều khu vực.

Đáng chú ý, các trận mưa lớn xuất hiện đúng thời điểm triều cường đang ở mức cao trong những ngày gần đây. Đây được xem là một trong những nguyên nhân khiến nước thoát chậm và làm gia tăng tình trạng ngập tại một số tuyến đường, khu dân cư thấp trũng.

Chuyên gia Lê Thị Xuân Lan dự báo, ngày 17/6 sẽ là thời điểm đỉnh triều cường lên mức cao nhất trong đợt này. Nếu tiếp tục xuất hiện mưa lớn vào buổi chiều, nguy cơ ngập úng cục bộ tại nhiều nơi ở Thành phố Hồ Chí Minh vẫn sẽ còn xảy ra.

Ngoài tác động của gió mùa Tây Nam, cơ quan khí tượng cho biết mưa dông tại Nam Bộ còn chịu ảnh hưởng của rãnh áp thấp nối với vùng áp thấp nóng phía Tây. Trên cao, áp cao cận nhiệt đới vẫn duy trì hoạt động, tạo điều kiện cho các khối mây đối lưu tiếp tục phát triển.

Trong 24-48 giờ tới, các hình thế thời tiết này chưa có nhiều thay đổi. Dù gió mùa Tây Nam có xu hướng giảm dần cường độ, hội tụ gió trên cao vẫn tồn tại, vì vậy khu vực Nam Bộ tiếp tục xuất hiện mưa dông, tập trung vào chiều tối và tối.

Dự báo từ nay đến khoảng ngày 25/6, Nam Bộ duy trì trạng thái ngày nắng gián đoạn, chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Lượng mưa nhìn chung có thể giảm so với những ngày vừa qua nhưng chưa chấm dứt hoàn toàn nguy cơ ngập úng tại các đô thị lớn như Thành phố Hồ Chí Minh.

Cơ quan khí tượng khuyến cáo người dân cần đề phòng các hiện tượng thời tiết nguy hiểm đi kèm trong cơn dông như lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh cấp 5-7. Mưa lớn trong thời gian ngắn có thể gây ngập sâu tại các khu vực trũng thấp, ảnh hưởng đến giao thông, sản xuất và sinh hoạt.

Người dân được khuyến nghị thường xuyên cập nhật thông tin dự báo thời tiết, chủ động sắp xếp lộ trình di chuyển trong khung giờ chiều tối, hạn chế lưu thông qua các điểm ngập và chú ý các biện pháp đảm bảo an toàn khi xảy ra dông, sét.

Trong bối cảnh mùa mưa mới bắt đầu, những đợt mưa lớn kết hợp triều cường được dự báo sẽ còn tiếp tục là thách thức đối với công tác chống ngập cũng như đời sống người dân Thành phố Hồ Chí Minh trong thời gian tới./.

Hà Nội mưa lớn cục bộ, nhiều tuyến phố phía Tây úng ngập tạm thời Theo Công ty Thoát nước Hà Nội, vào khoảng 19h ngày 28/5, thành phố ghi nhận 4 điểm úng ngập gồm: đường Mỹ Đình đoạn từ Trường Trung học Phổ thông Mỹ Đình đến số 368 Mỹ Đình.

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