Đắk Lắk: Khen thưởng đột xuất 10 tập thể, cá nhân dũng cảm hỗ trợ chữa cháy

Ngày 20/6, Ủy ban Nhân dân phường Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk tổ chức gặp mặt, tôn vinh và trao tặng giấy khen đột xuất cho 3 tập thể và 7 cá nhân có thành tích xuất sắc trong việc tham gia hỗ trợ khống chế đám cháy lớn xảy ra trên địa bàn vào tối 19/6.

Trước đó, vào lúc 18 giờ 55 phút ngày 19/6/2026, cửa hàng nội thất C.A., đường 10/3, phường Buôn Ma Thuột bất ngờ bùng phát hỏa hoạn. Do bên trong chứa nhiều vật liệu dễ cháy, ngọn lửa nhanh chóng bùng phát dữ dội.

Nhận được tin báo, hơn 60 cán bộ, chiến sỹ Phòng Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và Cứu nạn, cứu hộ Công an tỉnh Đắk Lắk cùng 9 xe chữa cháy và các phương tiện, thiết bị chuyên dụng được điều động đến hiện trường, triển khai công tác chữa cháy.

Lực lượng chức năng đã tổ chức 3 mũi chữa cháy, tiếp cận từ 3 hướng để khoanh vùng, ngăn ngọn lửa lan rộng sang các công trình, nhà dân xung quanh.

Phát hiện vụ việc, nhiều người dân đã hỗ trợ di chuyển tài sản ra khỏi khu vực nguy hiểm. Các đơn vị lân cận gồm Công ty vật liệu xây dựng Thiện Minh, Doanh nghiệp Phụ tùng cơ giới Tài Anh (đều ngụ tại Tổ dân phố 2 Cư Ebur, phường Buôn Ma Thuột), Công ty cổ phần Đô thị và Môi trường Đắk Lắk cùng 7 cá nhân đã huy động nhân lực, xe máy múc khẩn trương hỗ trợ dập lửa.

Đặc biệt, ba tài xế xe máy múc đã dũng cảm điều khiển phương tiện tiếp cận sát đám cháy để múc vật liệu, tạo khoảng cách ngăn lửa cháy lan.

Để bảo đảm an toàn, lực lượng chức năng phải liên tục phun nước làm mát trực tiếp vào các phương tiện đang hoạt động gần đám cháy.

Sau khoảng 20 phút nỗ lực, đám cháy cơ bản được khống chế. Vụ hỏa hoạn may mắn không gây thiệt hại về người. Tuy nhiên, ngọn lửa quá lớn nên khu xưởng gỗ của cửa hàng nội thất đã bị thiêu rụi hoàn toàn.

Tại buổi Lễ, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường Buôn Ma Thuột Nguyễn Hữu Chí đã biểu dương, đánh giá cao tinh thần, trách nhiệm của các tập thể, cá nhân.

Với tinh thần mưu trí, dũng cảm, không quản ngại khó khăn, nguy hiểm, các đơn vị, cá nhân đã tận tâm, tận lực ra sức cùng lực lượng chức năng nhanh chóng khống chế đám cháy, bảo vệ an toàn cho người và tài sản của các hộ dân và các cửa hàng kinh doanh lân cận.

Đây là vụ cháy có tính chất khá phức tạp, xảy ra trong thời tiết nóng và vào buổi tối, xung quanh có nhiều nhà dân và hộ kinh doanh, tiềm ẩn nguy cơ cháy lan rất lớn. Nếu đám cháy không được khống chế sẽ gây hậu quả rất lớn về người và tài sản.

"Các tập thể, cá nhân tham gia hỗ trợ khống chế đám cháy là những tấm gương sáng, những hành động cần được tôn vinh và lan tỏa trong việc thực hiện phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc và phong trào Toàn dân phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn cứu hộ trên địa bàn," Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường Buôn Ma Thuột Nguyễn Hữu Chí nhấn mạnh./.

Tặng Bằng khen cho sinh viên dũng cảm cứu người trong đám cháy Hành động dũng cảm của Nguyễn Lê Tú không chỉ thể hiện bản lĩnh, lòng nhân ái của tuổi trẻ, mà còn góp phần khẳng định hiệu quả của công tác giáo dục đạo đức, lối sống và kỹ năng trong nhà trường.