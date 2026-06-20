Đà Nẵng dự kiến cải tạo, nâng cấp Quốc lộ 14D sau phản ánh của TTXVN

Ngay sau khi TTXVN phản ánh về thực trạng tuyến đường Quốc lộ 14D - tuyến "độc đạo" nối từ trung tâm thành phố Đà Nẵng đi Cửa khẩu quốc tế Nam Giang đã bị xuống cấp, hư hỏng nặng, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông cho các phương tiện, ngày 20/6, ông Nguyễn Văn Thường, Trưởng Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông và nông nghiệp Đà Nẵng cho biết hiện nay, dự án đã hoàn thiện các thủ tục cần thiết để triển khai xây dựng.

Trước đó, ngày 19/6, Ban đã có văn bản trình Ủy ban Nhân dân thành phố về việc đề nghị cho phép Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông và nông nghiệp Đà Nẵng tổ chức lễ khởi công dự án cải tạo, nâng cấp Quốc lộ 14D vào ngày 26/6 tới.

Theo đề nghị của Ban Quản lý, ngày 20/6, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Trần Nam Hưng đã ký văn bản chỉ đạo Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông và nông nghiệp Đà Nẵng chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan chuẩn bị các điều kiện cần thiết để tổ chức lễ khởi công, đảm bảo an toàn, trang trọng, tiết kiệm, hiệu quả và đúng quy định.

Quốc lộ 14D dài hơn 70km, nối từ trung tâm thành phố Đà Nẵng qua các xã Bến Giằng, Nam Giang, La Dêê tới Cửa khẩu quốc tế Nam Giang để đi sang nước bạn Lào.

Từ nhiều năm nay, do địa hình miền núi hiểm trở, thường xuyên xảy ra sạt lở vào mùa mưa nên tuyến đường đã bị hư hại nghiêm trọng, nhiều đoạn sườn núi, vực sâu bị sạt lở, khoét vào lòng đường.

Riêng mùa mưa bão cuối năm 2025 vừa qua, trên tuyến đã xuất hiện hàng chục điểm sạt lở, gây ách tắc giao thông. Sau đó, Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng đã phải ban hành lệnh xây dựng công trình khẩn cấp khắc phục hậu quả thiên tai trên tuyến Quốc lộ 14D, để việc lưu thông được thuận lợi.

Một nguyên nhân khác khiến cho tuyến đường bị xuống cấp nghiêm trọng là mỗi ngày có hàng trăm chuyến xe tải trọng lớn chở hàng hóa thông thương Việt-Lào đã "cày nát" hoàn toàn mặt đường. Nhiều đoạn mặt đường bị lún sâu hàng nửa mét so với thiết kế ban đầu, xuất hiện nhiều "hố voi," "rãnh trâu" chằng chịt, trơ lên sỏi đá. Trên tuyến có một số xe múc, xe ủi của đơn vị bảo trì đường đang đổ đá tảng xuống lấp tạm những "hố voi" quá sâu, nhưng công tác sửa chữa chỉ như "muối bỏ bể" so với những hư hại trên toàn tuyến.

Nhận thấy tình trạng hư hỏng nghiêm trọng trên, từ tháng 12/2025, Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng đã có Quyết định 3181/QĐ-UBND phê duyệt dự án Cải tạo, nâng cấp Quốc lộ 14D. Dự án có tổng mức đầu tư 4.518 tỷ đồng, chiều dài 65,37 km; tiến độ thực hiện từ 2025-2027.

Dự án do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông Quảng Nam (nay là Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình Giao thông và Nông nghiệp Đà Nẵng) làm chủ đầu tư. Địa điểm xây dựng tại các xã Bến Giằng, Nam Giang và La Dêê.

Dự án đặt mục tiêu hoàn thiện kết cấu hạ tầng giao thông, phục vụ nhân dân đi lại, vận chuyển hàng hóa trên tuyến Quốc lộ 14D và kết nối với nước bạn Lào qua Cửa khẩu quốc tế Nam Giang, góp phần phát triển kinh tế-xã hội, củng cố quốc phòng, an ninh trên địa bàn thành phố Đà Nẵng nói riêng và cả nước nói chung.

Đồng thời, dự án sẽ góp phần phát triển mạng lưới giao thông đường bộ từng bước đồng bộ, đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế-xã hội và bảo đảm quốc phòng an ninh, nâng cao năng lực cạnh tranh của nền kinh tế./.

Dự án sửa chữa Quốc lộ 30 thi công dở dang, đường xuống cấp nghiêm trọng Dự án sửa chữa Quốc lộ 30 đoạn Km107+778 - Km118+500 đang thi công chậm tiến độ, dở dang. Trong đó, một đoạn dài khoảng 2km qua địa bàn ấp Gò Da, tỉnh Đồng Tháp bị hư hỏng nghiêm trọng.

​