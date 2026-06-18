Bộ Xây dựng nhận diện khó khăn và bài học thi công 3.000km đường cao tốc

Để đạt được mục tiêu hoàn thành 3.000km đường bộ cao tốc, Bộ Xây dựng đã chủ động nhận diện các khó khăn, vướng mắc về thể chế, giải phóng mặt bằng, vật liệu xây dựng, huy động vốn, đồng thời với sự nỗ lực thi công của chủ đầu tư/nhà thầu làm ngày, đêm để hoàn thành theo đúng Nghị quyết Đại hội Đảng, Chính phủ.

Nối thông tuyến cao tốc Bắc-Nam phía Đông

Tại buổi Họp báo quý 2 của Bộ Xây dựng vào chiều 18/6, ông Nguyễn Thế Minh, Phó Cục trưởng Cục Kinh tế quản lý-đầu tư xây dựng (Bộ Xây dựng) cho hay triển khai Nghị quyết Đại hội Đảng, Chính phủ đã xây dựng lộ trình triển khai thực hiện, trong đó xác định mục tiêu đến năm 2025 có khoảng 3.000km đường bộ cao tốc, đến hết năm 2030 đạt 5.000km đường bộ cao tốc.

“Như vậy, để đạt được mục tiêu đến năm 2025 cả nước có khoảng 3.000km đường cao tốc, chỉ trong 5 năm (2021-2025), ngành Giao thông Vận tải phải nỗ lực triển khai các thủ tục từ chuẩn bị đầu tư đến tổ chức thi công hoàn thành, đưa vào khai thác thêm tối thiểu 1.000km đường cao tốc. Đây là một thách thức vô cùng lớn đối với toàn ngành đòi hỏi phải có quyết tâm cao, nỗ lực lớn cũng như thay đổi tư duy, cách nghĩ cách làm, triển khai đồng bộ nhiều giải pháp mới đáp ứng yêu cầu,” ông Minh nhấn mạnh.

Để thực hiện mục tiêu trên, Bộ Xây dựng đã hoàn thành công tác lập các quy hoạch chuyên ngành giao thông vận tải; phối hợp các bộ, ngành, địa phương tham mưu bố trí nguồn vốn, trình cấp có thẩm quyền phê duyệt chủ trương đầu tư nhiều dự án cao tốc quan trọng quốc gia.

Ông Nguyễn Thế Minh, Phó Cục trưởng Cục Kinh tế quản lý-đầu tư xây dựng. (Ảnh: Việt Hùng/Vietnam+)

Từ thực tiễn triển khai, Bộ Xây dựng đã chủ động nhận diện các khó khăn, vướng mắc về thể chế, giải phóng mặt bằng, vật liệu xây dựng, huy động vốn và báo cáo Chính phủ, Quốc hội ban hành nhiều cơ chế, chính sách đặc thù nhằm đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án bao gồm: tăng tỷ lệ vốn Nhà nước trong dự án đối tác công-tư (PPP); phân cấp mạnh cho địa phương; áp dụng cơ chế chỉ định thầu đối với một số gói thầu; đơn giản hóa thủ tục khai thác vật liệu xây dựng và bổ sung nguồn vốn đầu tư công.

Cụ thể, Bộ Xây dựng và các địa phương đã tổ chức triển khai đồng bộ các công tác khảo sát, lập dự án, đánh giá tác động môi trường, chuyển đổi mục đích sử dụng đất, rừng và các thủ tục liên quan. Chỉ trong khoảng 6 tháng sau khi phê duyệt chủ trương đầu tư đã hoàn thành phê duyệt báo cáo nghiên cứu khả thi của 30 dự án/dự án thành phần với tổng chiều dài khoảng 1.324km.

Các chủ đầu tư triển khai đồng thời khảo sát, thiết kế kỹ thuật, thẩm tra, thẩm định và lập dự toán. Toàn bộ công tác thiết kế kỹ thuật, dự toán và lựa chọn nhà thầu được hoàn thành trong thời gian ngắn, tạo điều kiện khởi công đồng loạt các dự án trọng điểm quốc gia trong năm 2023.

Các địa phương đã huy động cả hệ thống chính trị tham gia công tác giải phóng mặt bằng, xây dựng khu tái định cư và bàn giao mặt bằng theo tiến độ. Tại thời điểm khởi công, phần lớn các dự án đã được bàn giao trên 70% diện tích mặt bằng.

Bộ Xây dựng và các địa phương đã chủ động rà soát nguồn vật liệu, tháo gỡ khó khăn về thủ tục khai thác mỏ, đặc biệt tại khu vực Đồng bằng sông Cửu Long, đồng thời nghiên cứu, thí điểm và hướng dẫn sử dụng cát biển làm vật liệu đắp nền đường nhằm bổ sung nguồn cung vật liệu cho các dự án. Sau khi khởi công, các chủ đầu tư và nhà thầu đã huy động tối đa nguồn lực, tổ chức thi công đồng loạt, tập trung vào các hạng mục trọng điểm; thực hiện thi công cuốn chiếu, bảo đảm tiến độ theo yêu cầu.

Tuyến đường bộ cao tốc Bắc-Nam phía Đông đã được hoàn thành và nối thông tuyến. (Ảnh: Khánh Hùng/Vietnam+)

Đến ngày 30/4/2025, cả nước đã hoàn thành đưa vào khai thác 3 dự án thành phần với tổng chiều dài 138km và 70km cao tốc dự án thành phần đoạn Vân Phong-Nha Trang thuộc Dự án cao tốc Bắc-Nam phía Đông giai đoạn 2021-2025 do Bộ Xây dựng là cơ quan chủ quản.

Đến ngày 2/9/2025 đã hoàn thành thêm 237km tại 7 dự án/dự án thành phần thuộc danh mục 3.000km do Bộ Xây dựng là cơ quan chủ quản; 10km thuộc Dự án thành phần 3 Dự án cao tốc Biên Hòa-Vũng Tàu do Thành phố Hồ Chí Minh là cơ quan chủ quản.

Đến ngày 19/12/2025 đã đưa vào khai thác/thông tuyến chính toàn bộ các dự án có kế hoạch hoàn thành năm 2025, nâng tổng số chiều dài đường bộ cao tốc lên 3.345km, khoảng 458km nút giao và đường dẫn. Đến ngày 19/5/2026 đã hoàn thành đưa vào khai thác toàn bộ các dự án thành phần thuộc tuyến cao tốc Bắc-Nam phía Đông, Biên Hòa-Vũng Tàu.

“Kết quả đạt được thể hiện rõ hiệu quả của công tác chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Bộ Xây dựng, ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố về việc tổ chức thực hiện các dự án hạ tầng giao thông trọng điểm quốc gia, qua đó tạo ra những chuyển biến tích cực, rõ rệt trong phát triển kết cấu hạ tầng góp phần phát triển kinh tế xã hội của đất nước,” ông Minh khẳng định.

Ưu tiên nguồn lực, tránh đầu tư dàn trải

Lãnh đạo Cục Kinh tế Quản lý-đầu tư xây dựng cũng chỉ ra các khó khăn, vướng mắc, tồn tại, hạn chế trong triển khai các dự án thuộc danh mục 3.000km gồm: công tác giải phóng mặt bằng; thiếu nguồn vật liệu xây dựng; việc công bố giá vật liệu, chỉ số giá tại một số địa phương còn chậm, chưa sát với thị trường, đặc biệt đối với dự án cao tốc có yêu cầu kỹ thuật cao.

Ngoài ra, một số dự án thành phần có tiến độ hoàn thành đưa vào khai thác còn chậm so với kế hoạch; công tác triển khai xây dựng hệ thống quản lý giao thông thông minh, trạm thu phí, kiểm soát tải trọng xe chậm so với kế hoạch; việc đầu tư trạm dừng nghỉ trên các tuyến triển khai chậm.

Qua quá trình triển khai các dự án đường bộ cao tốc trong thời gian qua, Bộ Xây dựng cũng đã rút ra một số bài học kinh nghiệm để triển khai cho các dự án trong thời gian tới.

Cụ thể, Bộ Xây dựng tập trung hoàn thiện thể chế, chính sách để tháo gỡ các điểm nghẽn; đẩy mạnh phân cấp, phân quyền, nâng cao năng lực, trách nhiệm của các địa phương; phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị, các tổ chức đoàn thể cùng vào cuộc tích cực và hỗ trợ lẫn nhau.

Nhà nước phải ưu tiên nguồn lực, tránh đầu tư dàn trải để đầu tư các dự án hạ tầng trọng điểm quốc gia, quy mô lớn, có tính lan tỏa, kết nối vùng như cao tốc Bắc-Nam phía Đông, các tuyến cao tốc trục ngang…

Các chủ đầu tư và nhà thầu đã huy động tối đa nguồn lực, tổ chức thi công và hoàn thành đồng loạt các dự án cao tốc Bắc-Nam phía Đông. (Ảnh: Khánh Hùng/Vietnam+)

Các bộ, ngành, địa phương và chủ đầu tư, nhà thầu nêu cao tinh thần trách nhiệm, chủ động trong giải quyết các vướng mắc, khó khăn, không đùn đẩy, không né tránh; phát huy tinh thần “dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm”; phân công phải rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, rõ thời gian, rõ sản phẩm, rõ kết quả”

Cùng với việc kịp thời rút kinh nghiệm một số tồn tại, hạn chế để triển khai các dự án trong giai đoạn tới, Chính phủ, Bộ, ngành và địa phương kịp động viên, khen thưởng, tạo không khí hăng say làm việc; tăng cường áp dụng khoa học công nghệ để nâng cao năng suất lao động, rút ngắn thời gian thi công, tiết kiệm chi phí đầu tư./.

Tại Thông báo số 225/TB-VPCP ngày 30/4/2026 của Văn phòng Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng đã chỉ đạo "tập trung đầu tư các tuyến cao tốc, đến năm 2030 có trên 5.000km đường bộ cao tốc, ưu tiên mở rộng các tuyến cao tốc 2 làn xe, từng bước mở rộng cao tốc 4 làn xe hạn chế (ưu tiên tuyến cao tốc Bắc-Nam phía Đông) theo quy hoạch."

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Cao tốc Bắc-Nam rút ngắn thời gian xe chạy, tăng cường kết nối liên vùng Tuyến đường bộ cao tốc Bắc-Nam phía Đông đã góp phần nâng cao năng lực vận tải, tăng cường kết nối giao thông giữa các địa phương, vùng kinh tế.