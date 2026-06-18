Phân luồng tuyến Đường tỉnh 280 phục vụ Dự án Cảng hàng không quốc tế Gia Bình

Nhằm phục vụ thi công Dự án đầu tư xây dựng Cảng hàng không quốc tế Gia Bình, đặc biệt là các hạng mục phục vụ Tuần lễ cấp cao APEC, Sở Xây dựng Bắc Ninh đã thống nhất phương án đóng, cấm đường và tổ chức phân luồng giao thông tạm thời trên tuyến ĐT.280; đồng thời, thông báo rộng rãi đến đông đảo người dân.

Theo phương án được phê duyệt, phạm vi đóng đường trên tuyến ĐT.280 kéo dài từ Km11+850 đến Km13+500 và từ Km13+500 đến Km14+620.

Cụ thể, đoạn từ Km11+850 đến Km12+020 sẽ được đóng tạm thời bằng hệ thống rào chắn mềm để phục vụ thi công dự án, đồng thời vẫn bảo đảm nhu cầu đi lại của người dân đến khám, chữa bệnh tại Phòng khám Y CAO trong giai đoạn chờ di chuyển hoàn trả và văn phòng làm việc của nhà đầu tư, khu lán trại công nhân đang thi công dự án.

Đoạn từ Km12+020 đến Km13+500 sẽ đóng hoàn toàn. Trong quá trình thi công, một số vị trí trên đoạn tuyến này sẽ được đào, cắt bỏ theo từng giai đoạn nhằm tạo mặt bằng xây dựng các hạng mục của Cảng hàng không quốc tế Gia Bình với các hạng mục phục vụ APEC theo quy hoạch và thiết kế được phê duyệt.

Đối với đoạn từ Km13+500 đến Km14+620, trước cổng Nghĩa trang Liệt sĩ Lương Tài và khu vực cổng chào xã Lương Tài tại đầu tuyến ĐT.280 mới, sẽ thực hiện đóng tạm thời bằng rào chắn mềm.

Việc duy trì hình thức đóng mềm nhằm bảo đảm nhu cầu đi lại của người dân tại một số thôn thuộc xã Lương Tài chưa di chuyển theo yêu cầu của giải phóng mặt bằng.

Để bảo đảm giao thông thông suốt, các cơ quan chức năng tổ chức phân luồng cho phương tiện lưu thông theo các tuyến thay thế gồm Quốc lộ 17, đường tỉnh 281, đường tỉnh 284 và các đoạn còn lại của tuyến ĐT.280.

Theo đó, các phương tiện di chuyển giữa trung tâm xã Gia Bình và thị trấn Thứa (xã Lương Tài) đi theo tuyến ĐT.284 từ trung tâm Lương Tài đi hướng thôn Đại Bái, kết nối với Quốc lộ 17 đoạn gần đường Vành đai 4.

Đối với các phương tiện lưu thông giữa xã Lương Tài với các xã Nhân Thắng, Gia Bình, phương án phân luồng được thực hiện theo hướng từ trung tâm xã Lương Tài đi đường ĐT.281, kết nối với ĐT.285 và Quốc lộ 17.

Các tuyến đường dân sinh liên thôn thuộc khu vực chưa giải phóng mặt bằng trong phạm vi đóng đường vẫn tiếp tục được sử dụng để phục vụ nhu cầu đi lại của người dân địa phương.

Theo phương án tổ chức giao thông, sẽ bố trí 4 chốt trực kiểm soát giao thông hoạt động 24/24 giờ tại ngã tư giao giữa ĐT.280 với đường Cao Lỗ Vương - Gia Định (Km11+850). Chốt thứ hai được bố trí gần cổng Phòng khám YCAO (Km12+020) theo hình thức chốt cứng với barie, đèn tín hiệu và lực lượng trực thường xuyên.

Tại đây, người và phương tiện bị cấm hoàn toàn, ngoại trừ các phương tiện và nhân lực phục vụ thi công dự án được kiểm soát ra vào. Chốt thứ ba đặt gần Trạm bơm cầu Móng (Km13+500), cấm hoàn toàn người và phương tiện lưu thông, trừ lực lượng và phương tiện thi công dự án được phép hoạt động.

Chốt thứ tư đặt tại khu vực ngã ba cổng chào xã Lương Tài (Km14+620), hạn chế người và xe ra vào, trừ xe của nhân dân các thôn trong khu vực chưa kịp di dời và các loại xe, nhân lực phục vụ thi công dự án.

Sở Xây dựng Bắc Ninh yêu cầu chủ đầu tư thực hiện đầy đủ các biện pháp bảo đảm trật tự, an toàn giao thông; bố trí hệ thống biển báo, rào chắn, cọc tiêu, đèn cảnh báo và lực lượng hướng dẫn giao thông tại các vị trí trọng điểm.

Đồng thời, phối hợp với chính quyền địa phương tuyên truyền rộng rãi phương án phân luồng để người dân và các đơn vị vận tải chủ động lựa chọn lộ trình phù hợp, bảo đảm an toàn và hạn chế ùn tắc trong thời gian triển khai dự án./.

Xây dựng khu thương mại tự do 5.000 ha gắn với sân bay Gia Bình Bắc Ninh sẽ xây dựng khu thương mại tự do gắn với Cảng hàng không quốc tế Gia Bình quy mô khoảng 5.000 ha, hình thành trung tâm thương mại-dịch vụ tầm cỡ quốc tế và động lực tăng trưởng mới của vùng.

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