Ngày 8/6, xã Gia Bình, tỉnh Bắc Ninh tổ chức hội nghị bàn giao mặt bằng xây dựng Cảng hàng không quốc tế Gia Bình tại thôn Ngô Thôn. Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Bắc Ninh Phạm Văn Thịnh dự, động viên nhân dân địa phương.

Thôn Ngô Thôn, xã Gia Bình có tổng số 217 hộ dân, trong đó cộng đồng công giáo khoảng 50 hộ gia đình. Tại giai đoạn 1 của dự án, thôn đã bàn giao 22,68 ha đất nông nghiệp và di chuyển 129 mộ.

Giai đoạn 2 mở rộng sân bay, địa phương tiếp tục thực hiện thu hồi hơn 30 ha đất nông nghiệp; 12,95 ha đất trong khu dân cư. Do toàn bộ thôn nằm trong diện phải ưu tiên bàn giao mặt bằng sớm để thi công công trình phục vụ APEC, tại Dự án Cảng hàng không quốc tế Gia Bình, địa phương tích cực tuyên truyền, vận động, các hộ gia đình thôn Ngô Thôn đồng thuận bàn giao mặt bằng.

Trong quá trình thực hiện, xã phối hợp, huy động các lực lượng, phương tiện hỗ trợ người dân tháo dỡ, di chuyển tài sản đến vị trí tạm cư. Đến hết ngày 7/6, cơ bản 100% số hộ gia đình, cá nhân trên địa bàn thôn Ngô Thôn đã bàn giao mặt bằng để nhà đầu tư tập trung thi công.

Xác định công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư là nhiệm vụ chính trị quan trọng ảnh hưởng trực tiếp đến tiến độ thực hiện dự án, Đảng ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và cả hệ thống chính trị xã Gia Bình quyết tâm phấn đấu đẩy nhanh tiến độ để hoàn thành thu hồi toàn bộ diện tích trong ranh APEC thuộc Dự án Cảng hàng không quốc tế Gia Bình; trong đó, phối hợp với Ban khánh tiết các thôn thực hiện các nghi thức hạ giải đình, chùa, nhà thờ công giáo, các công trình tâm linh và di chuyển về nơi thờ tự tạm thời xong trước ngày 12/6; hỗ trợ di chuyển, ổn định tạm cư cho các hộ gia đình ở từng thôn.

Đồng thời huy động cả hệ thống chính trị tăng cường tuyên truyền, vận động nhân dân các thôn trong ranh APEC di chuyển tài sản, bàn giao mặt bằng cho nhà đầu tư thi công; phối hợp, đôn đốc các đơn vị thi công đẩy nhanh tiến độ xây dựng hạ tầng các khu tái định cư để sớm bàn giao đất trên thực địa cho nhân dân; tổ chức cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho người dân trong thời gian tối đa 10 ngày sau khi hoàn thành nghĩa vụ tài chính theo quy định...

Phát biểu tại hội nghị, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Bắc Ninh Phạm Văn Thịnh ghi nhận và biểu dương tinh thần đồng thuận của cán bộ, đảng viên và nhân dân địa phương trong giải phóng mặt bằng.

Đồng chí nhấn mạnh, đây là lần đầu tiên tỉnh thực hiện việc di dời cả một làng đến nơi ở mới, vì vậy các cấp ủy, chính quyền cần tiếp tục quan tâm, chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho người dân với trách nhiệm cao nhất.

Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh yêu cầu các cơ quan chức năng và nhà đầu tư khẩn trương hoàn thiện hạ tầng khu tái định cư, tổ chức thi công liên tục để người dân sớm xây dựng nhà ở, ổn định cuộc sống. Tỉnh sẽ hỗ trợ thực hiện các thủ tục cấp phép xây dựng, miễn các chi phí liên quan đến hồ sơ cấp phép cho người dân.

Cùng đó, cấp ủy, chính quyền địa phương tiếp tục giữ vai trò cầu nối giữa nhân dân với các cấp, kịp thời tiếp nhận, giải quyết những kiến nghị, vướng mắc phát sinh.

Tỉnh cam kết xem xét, tháo gỡ những khó khăn còn tồn tại trên tinh thần bảo đảm tối đa quyền lợi chính đáng của người dân, góp phần triển khai dự án đúng tiến độ, tạo động lực phát triển kinh tế-xã hội của địa phương.

Nhân dịp này, Ủy ban Nhân dân xã Gia Bình khen thưởng cho 5 hộ dân gương mẫu, tiên phong bàn giao mặt bằng cho dự án Cảng hàng không quốc tế Gia Bình.

Dự án Cảng hàng không quốc tế Gia Bình với quy mô khoảng 1.960 ha; trong đó, xã Gia Bình chịu ảnh hưởng khoảng 857,43 ha (bao gồm 124,7 ha giai đoạn 1 đã hoàn thành xong); diện tích thực hiện giai đoạn 2 trên địa bàn xã khoảng 732,74 ha ở 15/23 thôn, gần 2.500 hộ gia đình phải di dời tái định cư (trong đó có 6 thôn phải di dời toàn bộ), gần 5.000 ngôi mộ, cùng nhiều công trình tâm linh (đình, chùa, nhà thờ họ, 1 nhà thờ công giáo...) đang tích cực triển khai./.

Bắc Ninh đôn đốc, đẩy nhanh tiến độ dự án Cảng hàng không quốc tế Gia Bình Theo kế hoạch, đến ngày 30/6, các đơn vị sẽ tiếp tục hoàn thiện hồ sơ bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và thu hồi, bàn giao khoảng 220ha mặt bằng phục vụ thi công dự án sân bay Gia Bình.

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