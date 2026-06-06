Lâm Đồng: Tai nạn giao thông trên đường Hồ Chí Minh, nhiều người thương vong

Vụ tai nạn giữa xe đầu kéo và xe công nông ở xã Cư Jút, tỉnh Lâm Đồng, làm một người tử vong tại chỗ và mắc kẹt dưới xe, nhiều người khác bị thương nặng, được người dân đưa đi cấp cứu.

Khoảng 7 giờ 40 ngày 6/6, xe đầu kéo mang biển kiểm soát 47RM -005.98 (chưa xác định danh tính tài xế) lưu thông trên đường Hồ Chí Minh theo hướng từ tỉnh Lâm Đồng-Đắk Lắk.

Khi đến khu vực thôn 1, xã Cư Jút xe đầu kéo xảy ra va chạm với xe công nông lưu thông theo hướng ngược lại.

Cú va chạm mạnh khiến xe công nông bị hất văng vào lề đường. Vụ tai nạn làm một người tử vong tại chỗ và mắc kẹt dưới xe, nhiều người khác bị thương nặng, được người dân đưa đi cấp cứu. Hiện cơ quan chức năng đang xác minh danh tính các nạn nhân.

Ngay sau khi nhận tin báo, Công an tỉnh Lâm Đồng đã phối hợp các lực lượng có mặt tại hiện trường để phân luồng giao thông, cứu hộ cứu nạn, hỗ trợ đưa người bị thương đi cấp cứu, đồng thời khám nghiệm hiện trường và điều tra nguyên nhân vụ việc./.