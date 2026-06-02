Quảng Ninh khởi công phần cầu đường vào cảng Vạn Ninh

Ngày 2/6, tại phường Móng Cái 2, Công ty cổ phần Cảng quốc tế Vạn Ninh (chủ đầu tư) tổ chức khởi công Gói thầu XL7.1 phần cầu - Đường vào cảng Vạn Ninh thuộc dự án Bến cảng tổng hợp Vạn Ninh (giai đoạn 1). Đơn vị thi công là Công ty Trách nhiệm hữu hạn Tập đoàn Công trình cầu đường Quảng Tây (Trung Quốc).

Đây là động thái của chủ đầu tư nhằm đẩy nhanh tiến độ triển khai dự án Bến cảng tổng hợp Vạn Ninh vốn gặp nhiều vướng mắc, khó khăn trong thời gian dài.

Theo thiết kế, cầu có tổng chiều dài 207,5m, gồm 10 nhịp cầu với sơ đồ (3x20) + (3x20) + (4x20)m. Công trình có bề rộng cầu 12m, bề rộng làn xe 11m, tốc độ thiết kế 40km/h. Các hạng mục chính gồm 1 mố cầu, 33 cọc khoan nhồi, 9 đài cọc và 120 tấm dầm hộp rỗng đúc sẵn bằng phương pháp căng trước.

Đây là công trình hạ tầng giao thông quan trọng trong tổng thể dự án Bến cảng tổng hợp Vạn Ninh, góp phần hoàn thiện hệ thống kết nối giữa khu vực cảng biển với mạng lưới giao thông hiện có, tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động vận tải hàng hóa, xuất nhập khẩu và phát triển dịch vụ logistics.

Sau khi hoàn thành, tuyến đường vào cảng sẽ nâng cao năng lực khai thác của cảng Vạn Ninh, rút ngắn thời gian vận chuyển hàng hóa, giảm chi phí logistics, đồng thời mở rộng không gian phát triển kinh tế biển, thương mại biên giới và dịch vụ hậu cần cảng biển trên địa bàn.

Dự án Bến cảng tổng hợp Vạn Ninh được khởi công vào tháng 10/2021. Dự án được đầu tư xây dựng trên diện tích 82,79ha, tại xã Vạn Ninh, thành phố Móng Cái (nay là phường Móng Cái 2), tổng mức đầu tư giai đoạn 1 trên 2.248 tỷ đồng, do Công ty cổ phần Cảng quốc tế Vạn Ninh làm chủ đầu tư. Thời gian đầu tư, xây dựng dự kiến trong 3 năm, hoàn thành và đưa vào khai thác trong quý IV/2024.

Bến cảng được thiết kế hạng mục bến cầu chính dài 500m, có thể đậu đồng thời 2 tàu trọng tải lên đến 20.000 DWT hoặc 3 tàu trọng tải 10.000 DWT và đậu các sà lan ở mặt sau; xây dựng 180m bến sà lan ở phía trong, tiếp giáp bờ; xây dựng 3 cầu dẫn…

Dự án hoàn thành sẽ góp phần đầu tư hoàn thiện đồng bộ hệ thống kết cấu hạ tầng và dịch vụ cảng biển theo hướng chuyên nghiệp, hiện đại, thúc đẩy hoạt động logistics, xuất nhập khẩu, giao thương quốc tế, nhất là giao thương hàng hóa bằng đường biển giữa khu vực ASEAN với Đông Bắc Á.

Đồng thời, hỗ trợ các ngành công nghiệp, thương mại, dịch vụ cùng phát triển, đóng góp tích cực vào tăng trưởng GRDP và thu ngân sách của tỉnh Quảng Ninh; góp phần bảo vệ an ninh quốc phòng, đặc biệt là chủ quyền biển đảo Việt Nam./.

