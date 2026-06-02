Lâm Đồng: Bất an với sạt lở “dai dẳng” ở khu tái định cư K’Nớ 5

Sau gần một năm, hàng chục hộ dân tại khu tái định cư thuộc Dự án bố trí dân cư vùng đặc biệt khó khăn thôn K’Nớ 5 (xã Đam Rông 4, tỉnh Lâm Đồng) vẫn bất an, khi tình trạng sạt lở nơi đây chưa được khắc phục triệt để và có biểu hiện tái diễn, khi xuất hiện các đợt mưa liên tiếp trong những ngày qua.

Trong mùa mưa năm 2025, gian bếp trong căn nhà gỗ của bà Rơ Ông Ka Duyệt ở thôn K’Nớ 5 đã bị sạt lở giật sụp phần vách gỗ và mái tôn. Sau đó, gia đình bà phải chuyển khu bếp vào phía trong, dù nền nhà cũng bị nứt toác do ảnh hưởng của sạt lở bờ taluy âm phía sau.

Chưa dừng lại ở đó, sau những trận mưa liên tiếp mấy ngày qua, tình trạng sạt lở lại “rục rịch” trở lại, các phần bờ đất phía taluy do chưa được khắc phục đang có biểu hiện trượt lở xuống phía bên dưới.

Một nhà dân bị nứt nền nhà do tình trạng sạt lở bờ taluy âm phía sau nhà từ mùa mưa năm 2025 đến nay vẫn chưa được khắc phục. (Ảnh: Nguyễn Dũng/TTXVN)

Bà Rơ Ông Ka Duyệt lo lắng cho biết, căn nhà đã bị nghiêng, lún một phần nền nhà nhưng cả gia đình 5 người vẫn ở tạm gần một năm qua vì cũng không còn lựa chọn nào khác. Những lúc trời mưa nhiều, cả gia đình rất lo lắng, thậm chí chồng bà phải thức cả đêm để canh chừng trong những ngày trời mưa lớn.

“Sau đợt sạt lở năm ngoái, tôi thấy chính quyền địa phương cũng thi công được mương thoát nước phía bên dưới chân taluy để khắc phục một phần. Tuy nhiên, tôi rất mong muốn cơ quan chức năng làm thêm mương thoát nước, bờ kè taluy để khắc phục triệt để tình trạng sạt lở này,” bà Ka Duyệt kiến nghị.

Tương tự, dù đã tạm thời khắc phục các vết nứt trên nền nhà do sạt lở taluy phía sau, ông Cơ Liêng Ha Ôn cùng ở thôn K’Nớ 5 vẫn bất an mỗi khi trời mưa lớn kéo dài như những ngày qua. Ông Ha Ôn cho biết, các vết nứt đã khiến căn nhà nghiêng sang một bên và vẫn tiếp diễn.

Bờ taluy đất cao hàng chục mét có nguy cơ sạt lở, đe dọa nhiều nhà dân phía bên trên. (Ảnh: Nguyễn Dũng/TTXVN)

Khi trời mưa lớn cả gia đình cũng lo lắng, không ngủ được vì sợ căn nhà có thể bị sập bất cứ lúc nào. “Gia đình tôi cũng không biết chuyển đi đâu. Tôi chỉ mong chính quyền địa phương có giải pháp giúp đỡ gia đình sửa chữa lại căn nhà này, đặc biệt là gia cố lại bờ taluy phía sau cho chắc chắn,” ông Ha Ôn cho biết.

Theo Ủy ban Nhân dân xã Đam Rông 4, khu vực sạt lở thuộc Dự án bố trí dân cư vùng đặc biệt khó khăn thôn K’Nớ 5, xã Đưng K’Nớ (cũ) nay là xã Đam Rông 4. Dự án do Ban Quản lý Đầu tư xây dựng và công trình công cộng huyện Lạc Dương (cũ) làm chủ đầu tư (nay là Ban Quản lý Dự án đầu tư xây dựng khu vực Lạc Dương).

Dự án được triển khai thực hiện từ năm 2017 và đã hoàn thành giai đoạn 1, hiện đang thực hiện thi công giai đoạn 2. Đến thời điểm trước ngày 30/6/2025, cơ quan chức năng đã cấp được 73 lô tái định cư cho 73 hộ dân và hiện đã có 63/73 hộ làm nhà và chuyển gia đình đến sinh sống.

Dự án bố trí dân cư vùng đặc biệt khó khăn thôn K’Nớ 5 (xã Đam Rông 4, Lâm Đồng) hiện có hàng chục nhà dân bị sạt lở đất đe dọa. (Ảnh: Nguyễn Dũng/TTXVN)

Qua kiểm tra thực tế mới đây, chính quyền địa phương xác định khu tái định cư K’Nớ 5 hiện có 2 khu vực sạt lở chính. Trong đó, khu vực phía sau nhà của các hộ dân (từ vị trí A1-A20) bị sụt lún bờ taluy dương, chiều dài khoảng 500m, rộng 50m, đe dọa 15 hộ dân với hơn 70 người đang sinh sống.

Khu vực thứ hai là phía bờ taluy âm phía sau nhà các hộ dân từ các lô B và từ D1 đến D10. Do sạt lở lâu ngày, bờ taluy đã tạo hàm ếch ở một vài vị trí, nhiều nhà đã bị sạt lở trôi các công trình phụ (nhà tắm, nhà vệ sinh…), một số nhà đã bị sạt lở tới sát mép nhà, đất đá chảy tràn xuống mặt bằng bên dưới (hiện đang được thi công hạ tầng, đường nội bộ để phục vụ cho giai đoạn 2 của dự án tái định cư).

Theo ông Trần Văn Kiên, Trưởng phòng Kinh tế xã Đam Rông 4, trước diễn biến phức tạp của sạt lở trong thời điểm đầu mùa mưa, địa phương đã chỉ đạo lực lượng dân quân thường trực túc trực, theo dõi tình hình để kịp thời ứng phó các vấn đề khẩn cấp tại khu dân cư thôn K’Nớ 5.

Đồng thời, khuyến cáo người dân chủ động phương án sơ tán đến nơi an toàn khi trời mưa lớn. Cùng với đó về lâu dài, Ủy ban Nhân dân xã cũng kiến nghị tỉnh khảo sát địa hình, địa chất để có giải pháp cụ thể, giải quyết tình trạng sạt lở một cách căn cơ trong khu vực dự án nêu trên.

Liên quan đến vấn đề trên, cuối tháng 5 vừa qua, Ủy ban Nhân dân xã Đam Rông 4 cũng có văn bản kiến nghị Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh phối hợp với Sở Tài chính tham mưu, đề xuất Ủy ban Nhân dân tỉnh bố trí, hỗ trợ kinh phí với số tiền khoảng 2,3 tỷ đồng để địa phương khắc phục khu vực có nguy cơ sạt trượt cao tại dự án K’ Nớ 5.

Qua đó nhằm sớm khắc phục triệt để nguy cơ sạt lở tại Dự án bố trí dân cư vùng đặc biệt khó khăn thôn K’Nớ 5, đảm bảo an toàn, giúp người dân sớm ổn định cuộc sống./.

