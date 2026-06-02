Nguy cơ mưa cường độ lớn trên 80mm trong 3 giờ tại Nam Bộ và Lâm Đồng

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, từ chiều tối 2/6 đến đêm 3/6, khu vực Nam Bộ và Lâm Đồng có mưa vừa, mưa to và dông với lượng mưa phổ biến 30-70mm, cục bộ có nơi mưa rất to trên 100mm (mưa tập trung vào chiều và tối). Cảnh báo nguy cơ mưa có cường độ lớn trên 80mm/3h.

Các khu vực khác thuộc cao nguyên Trung Bộ, phía Đông các tỉnh Gia Lai, Đắk Lắk và tỉnh Khánh Hoà có mưa rào và dông rải rác với lượng mưa 10-30mm, cục bộ có nơi mưa to trên 70mm (mưa tập trung vào chiều và tối).

"Các khu vực đề phòng trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Cảnh báo từ ngày 4/6, mưa lớn ở khu vực Nam Bộ và Lâm Đồng có xu hướng giảm dần. Cấp độ rủi ro thiên tai do mưa lớn, lốc, sét, mưa đá cấp 1," Phó Trưởng phòng Dự báo thời tiết Nguyễn Hữu Thành lưu ý.

Mưa lớn có khả năng gây ra tình trạng ngập úng tại các vùng trũng, thấp, khu đô thị, công nghiệp; lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc. Thông tin cảnh báo khu vực nguy cơ lũ quét, sạt lở đất thời gian thực được cung cấp trực tuyến trên trang thông tin điện tử của Cục Khí tượng Thủy văn tại địa chỉ: https://luquetsatlo.nchmf.gov.vn và trong bản tin riêng cảnh báo lũ quét, sạt lở đất.

Để chủ động ứng phó với mưa lớn, lốc, sét, mưa đá, ngập lụt, lũ quét, sạt lở đất, Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự Quốc gia đề nghị Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố, nhất là tỉnh Lâm Đồng theo dõi chặt chẽ bản tin cảnh báo, dự báo mưa lớn, lốc, sét, mưa đá, ngập lụt, lũ quét, sạt lở đất; thông tin kịp thời cho các cấp chính quyền cơ sở và nhân dân để chủ động biện pháp phòng tránh phù hợp; chủ động rà soát, sơ tán người dân khu vực nguy cơ cao lũ quét, sạt lở đất đến nơi an toàn; sẵn sàng lực lượng tại chỗ để kịp thời hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả (nếu có).

Các địa phương tăng cường công tác thông tin truyền thông, đặc biệt là tuyến thông tin cơ sở để cập nhật thông tin, tuyên truyền, phổ biến hướng dẫn nhân dân kỹ năng ứng phó mưa lớn, lốc, sét, mưa đá, ngập lụt, lũ quét, sạt lở đất để chủ động phòng, tránh, giảm thiểu thiệt hại.

Đồng thời tổ chức trực ban nghiêm túc, thường xuyên báo cáo về Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự Quốc gia (qua Cục Quản lý đê điều và Phòng, chống thiên tai - Bộ Nông nghiệp và Môi trường).

Trên biển, Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia thông tin, đêm 2/6 và ngày 3/6, vùng biển từ Khánh Hòa đến Cà Mau, khu vực giữa và Nam Biển Đông (bao gồm đặc khu Trường Sa) gió cấp 6, giật cấp 7-8, biển động, sóng cao 2-4m.

Vùng biển từ Gia Lai đến Cà Mau, Cà Mau đến An Giang và vịnh Thái Lan có mưa rào và dông, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy, gió giật mạnh cấp 6-7.

Cảnh báo, đêm 3/6 và ngày 4/6, vùng biển từ Khánh Hòa đến Cà Mau, khu vực giữa Biển Đông, vùng biển phía Bắc của khu vực Nam Biển Đông (bao gồm đặc khu Trường Sa) có gió Tây Nam mạnh cấp 6, giật cấp 7-8; biển động, sóng cao 2-4m. Cấp độ rủi ro thiên tai trên biển cấp 2.

Toàn bộ tàu thuyền hoạt động ở các khu vực trên đều có nguy cơ cao chịu tác động của gió mạnh, sóng lớn./.

