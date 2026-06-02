Cần Thơ: Phân loại học sinh để có giải pháp hỗ trợ hiệu quả

Thành phố Cần Thơ đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp từ công tác ôn tập, hỗ trợ học sinh đến chuẩn bị cơ sở vật chất, nhân lực và các phương án bảo đảm an ninh, an toàn cho Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2026.

Xây dựng kế hoạch ôn tập phù hợp

Theo Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Cần Thơ, năm nay, toàn thành phố có 34.679 thí sinh đăng ký dự thi tốt nghiệp trung học phổ thông. Thành phố đã thành lập 80 điểm thi chính thức với 1.515 phòng thi, 33 phòng chờ và 80 điểm thi dự phòng.

Tất cả điểm thi đều được lựa chọn tại những khu vực biệt lập, thuận tiện giao thông, đáp ứng đầy đủ yêu cầu về an ninh, an toàn và cơ sở vật chất theo quy định.

Ngay từ đầu năm học, ngành Giáo dục thành phố đã chủ động xây dựng kế hoạch ôn tập phù hợp với Chương trình giáo dục phổ thông 2018; đặc biệt chú trọng phân loại đối tượng học sinh để có giải pháp hỗ trợ hiệu quả.

Các trường tổ chức xếp nhóm ôn tập theo năng lực, tăng cường phụ đạo cho học sinh yếu, kém; đồng thời giao trách nhiệm cụ thể cho tổ chuyên môn và giáo viên bộ môn trong việc theo dõi, hỗ trợ học sinh có nguy cơ không đạt yêu cầu tốt nghiệp.

Cùng với việc củng cố kiến thức, các cơ sở giáo dục còn đẩy mạnh hướng dẫn học sinh tự học, tăng cường luyện tập theo chuyên đề, đa dạng hóa học liệu và phương thức học tập trực tuyến nhằm duy trì hiệu quả ôn luyện.

Nội dung ôn tập được lồng ghép với việc làm quen cấu trúc đề thi, rèn kỹ năng làm bài, phân bổ thời gian và tâm lý phòng thi, giúp học sinh tự tin bước vào kỳ thi chính thức.

Nhằm giúp học sinh lựa chọn bài thi, môn thi phù hợp với năng lực và định hướng nghề nghiệp, Sở Giáo dục và Đào tạo đã ban hành văn bản hướng dẫn tổ chức thi thử tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2026 trên toàn địa bàn.

Đồng thời, ngành chỉ đạo các trường tạo điều kiện cho học sinh lớp 12 tham gia Ngày hội tư vấn tuyển sinh - hướng nghiệp năm 2026 tại Trường Đại học Cần Thơ.

Qua đó, các em được tiếp cận thông tin về kỳ thi, phương thức tuyển sinh đại học, cao đẳng cũng như được tư vấn lựa chọn ngành nghề phù hợp với năng lực và sở trường.

Tạo điều kiện thuận lợi nhất cho học sinh

Bên cạnh công tác chuyên môn, thành phố đặc biệt chú trọng các điều kiện bảo đảm tổ chức kỳ thi. Ban Chỉ đạo Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2026 của thành phố được thành lập sớm, phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên và ngành liên quan.

Các phương án bảo đảm an ninh trật tự, an toàn giao thông, an toàn thực phẩm, phòng, chống cháy nổ, chăm sóc sức khỏe và cung cấp điện liên tục đã được xây dựng chi tiết đến từng điểm thi.

Ngành Giáo dục phối hợp chặt chẽ với lực lượng công an trong việc bảo mật đề thi, bảo vệ các khâu in sao, vận chuyển, coi thi, chấm thi và phòng, chống gian lận bằng thiết bị công nghệ cao. Hệ thống camera giám sát tại các khu vực bảo quản đề thi, bài thi được rà soát, kiểm tra kỹ lưỡng trước kỳ thi.

Đặc biệt, thành phố tiếp tục triển khai hiệu quả chương trình “Tiếp sức mùa thi”, huy động lực lượng đoàn viên, thanh niên hỗ trợ thí sinh tại 80 điểm thi. Nhiều hoạt động thiết thực như hỗ trợ dụng cụ học tập, nước uống, hướng dẫn đi lại, bố trí chỗ ở và suất ăn miễn phí cho thí sinh có hoàn cảnh khó khăn được chuẩn bị chu đáo; góp phần tạo điều kiện thuận lợi nhất để các em yên tâm dự thi.

Trong chuyến kiểm tra công tác chuẩn bị cho kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2026 từ ngày 1-2/6, Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Lê Quân ghi nhận tinh thần chủ động, sự phối hợp đồng bộ của các sở, ngành và chính quyền địa phương Cần Thơ trong triển khai các nhiệm vụ phục vụ kỳ thi.

Thứ trưởng đề nghị. thành phố tiếp tục rà soát kỹ các khâu tổ chức, bảo đảm tuyệt đối an toàn, nghiêm túc, đúng quy chế, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho thí sinh. Đặc biệt, đối với thí sinh tự do, Ban tổ chức sẽ triển khai việc cho các em ký cam kết không vi phạm quy chế thi, không mang thiết bị công nghệ vào phòng thi.

Với sự chuẩn bị toàn diện, kỹ lưỡng từ công tác chuyên môn đến các điều kiện bảo đảm, Cần Thơ đang sẵn sàng cho Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2026, hướng tới mục tiêu tổ chức kỳ thi an toàn, nghiêm túc, công bằng và tạo thuận lợi tối đa cho hơn 34.000 thí sinh trên địa bàn./.

